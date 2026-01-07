Theo ghi nhận của phóng viên tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà (cơ sở 2, phường An Sinh, tỉnh Quảng Ninh), tấm biển ghi tên trung tâm đã bị hạ xuống, cổng được che lại bằng bạt.

Trung tâm này có tường bao cao hơn 2m, bên trên gắn đinh để ngăn người trèo qua. Phía trước và sau trung tâm được lắp đặt hệ thống camera an ninh.

Cổng trung tâm được bịt kín từ bên trong, tấm biển bị hạ xuống. Ảnh: Phạm Công

Bên trong trung tâm có dãy nhà 6 phòng, được phân chia làm văn phòng, bếp và 4 phòng ở. Các phòng ở của học viên đều được trang bị giường tầng để tiết kiệm không gian. Hiện tại, những phòng này dùng để chứa đồ đạc sau khi trung tâm dừng hoạt động.

Dãy phòng cho học viên ở trong thời gian rèn luyện ở trung tâm. Ảnh: Phạm Công

Ngoài ra, trong khuôn viên của trung tâm còn có một phòng bằng thùng container để các "thầy" sinh hoạt và làm việc.

Đằng sau dãy phòng này, những chiếc gậy gỗ dài gần 1m bị vứt bỏ.

Nhiều gậy gỗ bị vứt sau dãy phòng của học viên. Ảnh: Phạm Công

Bên trong trung tâm có một người đàn ông trông coi, người này giới thiệu là bác ruột của Nguyễn Văn Hải (Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà), được nhờ đến để chăm sóc đàn gà, thỏ tại trung tâm sau khi 10 đối tượng bị khởi tố.

Tấm biển chức danh của Nguyễn Văn Hải được thu dọn vào khu vực chứa đồ đạc. Ảnh: Phạm Công

Một người dân sinh sống cạnh trung tâm cho biết, cơ sở này chuyển về khu Trại Lốc được khoảng 1 năm. Hằng ngày, người này vẫn thấy các cháu nhỏ cầm dụng cụ đi làm ở trên rừng nhưng không biết công việc cụ thể là gì.

"Tôi chỉ thấy các cháu suốt ngày đi lên rừng làm, đi qua gặp người lớn cũng chào hỏi lễ phép. Hôm tôi thấy có nhiều công an tới thì mới biết bên trong có người tử vong", người dân này chia sẻ.

Sau khi trung tâm dừng hoạt động, trong phòng ở vẫn còn một số đồ cá nhân của học viên. Ảnh: Phạm Công

Trước mỗi phòng ở đều dán bảng nội quy. Ảnh: Phạm Công

Toàn cảnh Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà cơ sở 2 tại khu Trại Lốc, phường An Sinh. Ảnh: Phạm Công

Trước đó, Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án "Cố ý gây thương tích" xảy ra tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà; khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hải (Giám đốc Trung tâm) cùng 9 người khác gồm: Phạm Hồng Thái, Nguyễn Ngọc Lương, Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Duy Công, Lê Quang Khoa, Phạm Đức Hiền, Ngô Trần Hữu Thắng, Nguyễn Hữu Anh Đức, Nguyễn Xuân Khải.

Trong đó, Nguyễn Văn Hải và 5 đối tượng khác đã bị bắt tạm giam.

Theo báo cáo của Công an tỉnh Quảng Ninh, em P.H.N. (SN 2008, trú phường Hà Lầm), được gia đình đưa đến nhập học tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà vào ngày 21/12/2025 để tham gia chương trình giáo dục kỷ luật, kỹ năng sống.

Đến sáng 23/12/2025, trong quá trình sinh hoạt và lao động tại khu vực đồi Trại Lốc, học viên N. mâu thuẫn với một số người tại trung tâm dẫn đến xô xát. Sau đó, nạn nhân có biểu hiện sức khỏe suy giảm, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Đông Triều và đã tử vong.

