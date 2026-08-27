Ngày 27/8, TAND Khu vực 2 - Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thu Hà (Giám đốc Công ty Ngọc Việt Education - đơn vị tổ chức show "Về đây bốn cánh chim trời") mức án 2 năm tù về tội Lừa dối khách hàng.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là nghiêm trọng, trực tiếp xâm phạm quyền và lợi ích của bị hại, gây tổn hại tinh thần của khán giả yêu mến tác giả, nghệ sĩ.

HĐXX đã xem xét các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo như thành khẩn khai nhận, khắc phục một phần hậu quả, gia đình có công với cách mạng.

Ngoài tuyên án tù, HĐXX buộc Giám đốc Công ty Ngọc Việt Education phải hoàn trả toàn bộ số tiền thu được từ bán vé cho khán giả.

HĐXX cho rằng có đủ cơ sở kết luận trong quá trình chuẩn bị show “Về đây 4 cánh chim trời”, bà Hà không thực hiện trả tiền tác giả nên bị Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam gửi mail tới các ca sĩ, yêu cầu dừng biểu diễn.

Bà Hà ký 2 hợp đồng với nhạc sĩ Vũ Quang Trung để ông Trung làm giám đốc âm nhạc cho chương trình và đại diện cho ban nhạc. Tuy nhiên, do không thanh toán đúng 80% giá trị hợp đồng nên vào ngày 28/12/2025, ông Trung không tham gia.

Bị cáo Nguyễn Thị Thu Hà tại tòa. Ảnh: TT

Ngày 28/12/2025, dù biết rõ chương trình không đủ điều kiện để triển khai do ông Trung cương quyết không tham gia, bà Hà vẫn không thông báo cho khán giả đã mua vé biết.

Bị cáo vẫn chỉ đạo nhân viên tiếp tục mở bán vé chương trình cho các khán giả khác. Đến 20h30 cùng ngày, khi toàn thể khán giả đã có mặt để chờ chương trình diễn ra, bà Hà mới đại diện cho công ty thông báo hủy bỏ chương trình do lý do bất khả kháng.

Việc này khiến đông đảo khán giả bức xúc. Ngày 30/12/2025, sau nhận được phản ánh của rất nhiều khán giả cùng các cơ quan, tổ chức trên các phương tiện truyền thông, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã triệu tập bà Hà đến làm việc.

Lời khai của Giám đốc Công ty Ngọc Việt Education

Trả lời thẩm vấn tại tòa, ông Trung cho rằng, nhạc sĩ đã hòa âm, sẵn sàng tập vào ngày 22/12/2025. Từ ngày 22 – 27/12/2025, toàn bộ khối lượng 30 tác phẩm đã hoàn thành, chỉ chờ ghép lại trên sân khấu thực tế.

Ông Trung đã nhắc nhở bà Hà thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo hợp đồng nhưng bà Hà hứa nhiều lần và không thực hiện việc này. “Cá nhân tôi không thể đứng ra cam kết thay cho Công ty Ngọc Việt Education về thanh toán", ông Trung nói.

Theo lời ông Trung, ông không quyết hủy hay hoãn chương trình mà chỉ yêu cầu Công ty Ngọc Việt Education thanh toán theo hợp đồng.

Trước câu hỏi của HĐXX về việc ông Trung thấy có trách nhiệm gì không khi chương trình bị hoãn, ông này trình bày: “Hủy hay hoãn là trách nhiệm của Công ty Ngọc Việt Education, còn tôi có trách nhiệm về chuyên môn”.

Trong khi đó, bà Hà khẳng định đã xin phép gia đình các cố nhạc sĩ và sẵn sàng thanh toán tiền tác quyền cho các tác giả Văn Cao, Trịnh Công Sơn, Trần Tiến, Phạm Duy nhưng cáo trạng không ghi nhận.

Bị cáo Hà cho rằng mình không trốn tránh trách nhiệm trả tiền cho theo hợp đồng với ông Trung, mà do hai bên chưa đồng thuận mức giá phù hợp.

Nhắc đến việc chậm thanh toán tiền theo hợp đồng với ông Trung, bà Hà trình bày thêm, việc kinh doanh có thể nhiều công nợ nhưng riêng chuyện thanh toán tiền với nghệ sĩ thì chưa bao giờ có chuyện đó. Bị cáo đã cố gắng thuyết phục ông Trung để chương trình có thể tổ chức.

Ngay cả khi ông Trung từ chối với lý do chưa được thanh toán đủ theo hợp đồng, bị cáo vẫn gọi điện, nói: “Có khán giả đặc biệt, anh cố gắng, em sẽ thanh toán nốt cho anh”.

Về việc ông Trung nói cần ít nhất 8 giờ để chuẩn bị chương trình, bà Hà trình bày, đạo diễn âm thanh báo lại “chỉ cần 3 giờ thôi” nên ekip của bị cáo dự kiến chương trình sẽ bắt đầu muộn hơn để có thời gian cho ông Trung tổng duyệt. Tuy nhiên, bị cáo đã thất bại trong việc thuyết phục ông Trung.