Dư luận thời gian gần đây "dậy sóng" với sự việc cụ bà P.T.V. (87 tuổi, ở khu tập thể Quỳnh Mai, phường Bạch Mai, Hà Nội), sức khoẻ yếu, mắc bệnh xương khớp nặng được khiêng đi làm giấy uỷ quyền nhận lương hưu.

Trước đó, con gái cụ đã đăng ký với tổ dân phố để được "tổ xung kích" hỗ trợ thực hiện thủ tục tại nhà. Do chưa được hỗ trợ, ngày 4/6, các con của cụ Phạm Thị V. đã phải nhờ hàng xóm cùng khiêng cụ từ căn hộ tầng 2 xuống sân khu tập thể để lên taxi tới Chi nhánh số 4 - Trung tâm Phục vụ hành chính công làm thủ tục gia hạn ủy quyền lĩnh lương hưu hằng tháng.

Cụ bà P.T.V. (87 tuổi, ở phường Bạch Mai) đã được gia đình khiêng đi làm thủ tục uỷ quyền nhận lương hưu. Ảnh: Viên Nguyễn

Về sự việc này, UBND phường Bạch Mai cho biết, phường đã tiến hành xác minh. Kết quả cho thấy trước thời điểm triển khai hỗ trợ thủ tục hành chính tại nhà đối với các trường hợp yếu thế, gia đình cụ V. đã đăng ký nhu cầu hỗ trợ thông qua tổ trưởng dân phố.

Trong thời gian tổ trưởng tổ dân phố tổng hợp danh sách đăng ký hỗ trợ, do sốt ruột, ngày 4/6 gia đình đã đưa cụ đến điểm hỗ trợ dịch vụ công để thực hiện chứng thực chữ ký văn bản ủy quyền.

Theo UBND phường Bạch Mai, hồ sơ được cán bộ hướng dẫn đầy đủ, tiếp nhận, giải quyết và trả ngay trong ngày. Việc thực hiện gia hạn ủy quyền lĩnh lương hưu của cụ V. đã hoàn thành, vì vậy sau khi rà soát lại, trường hợp cụ V. đã được đưa khỏi danh sách đề xuất hỗ trợ tại nhà.

Ngay khi tiếp nhận thông tin phản ánh của báo chí, ngày 29/6, UBND phường Bạch Mai đã phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố, Trung tâm Phục vụ hành chính công số 4, Điểm hỗ trợ dịch vụ công số Bạch Mai và Tổ trưởng Tổ dân phố trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với gia đình để làm rõ các nội dung phản ánh.

"Qua trao đổi, gia đình xác nhận đã hiểu rõ chủ trương hỗ trợ của phường đối với người cao tuổi, người yếu thế. Đồng thời cho biết quá trình thực hiện thủ tục tại điểm hỗ trợ dịch vụ công số Bạch Mai được hướng dẫn tận tình, giải quyết nhanh chóng và gia đình không có ý kiến gì khác", UBND phường Bạch Mai thông tin.

Trước đó, Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu rà soát toàn diện quy trình giải quyết thủ tục hành chính, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân nếu có sai sót sau vụ việc người cao tuổi phải đi lại nhiều lần để nhận chế độ và làm thủ tục hành chính.

Hà Nội sẽ thiết lập đường dây nóng gắn với bộ phận “phản ứng nhanh” công bố công khai để tiếp nhận và xử lý kịp thời phản ánh khó khăn, vướng mắc về thủ tục hành chính của công dân. Hà Nội sẽ triển khai quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo hướng ưu tiên đối với người cao tuổi, người có công, người yếu thế; nghiên cứu, áp dụng các hình thức chi trả phù hợp theo quy định đối với trường hợp đặc biệt.