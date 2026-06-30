Thường trực Thành ủy Hà Nội vừa yêu cầu rà soát toàn diện quy trình giải quyết thủ tục hành chính, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân nếu có sai sót sau 2 vụ việc người cao tuổi phải đi lại nhiều lần để nhận chế độ và làm thủ tục hành chính.

Trước đó, báo chí phản ánh về trường hợp xảy ra tại phường Kim Liên, khi cụ bà N.T.B. (97 tuổi, cán bộ tiền khởi nghĩa) phải 3 lần đến UBND phường và ngân hàng mới nhận được khoản trợ cấp hằng tháng. Gia đình cho biết cụ bị chậm nhận tiền trợ cấp của tháng 5 và tháng 6 sau khi địa phương sắp xếp đơn vị hành chính. Dù nhiều lần được hướng dẫn sang ngân hàng nhận tiền, tài khoản của cụ vẫn chưa được chuyển khoản.

Cụ bà N.T.B. phải đi lại nhiều lần để hỏi về khoản trợ cấp hằng tháng bị chậm chi trả.

Lãnh đạo UBND phường Kim Liên sau đó thừa nhận sai sót trong quá trình chuyển giao và rà soát hồ sơ sau sắp xếp đơn vị hành chính. Hồ sơ của cụ bị chuyển nhầm địa bàn quản lý, đồng thời thông tin bị cập nhật trùng trong quá trình đối soát, dẫn đến việc chi trả chậm. Phường đã cử cán bộ đến xin lỗi gia đình.

Trường hợp thứ 2 là cụ Phạm Thị V. 87 tuổi (phường Bạch Mai). Sức khỏe của cụ V. suy yếu, được người thân và hàng xóm khiêng từ tầng 2 khu tập thể xuống taxi để đến điểm phục vụ hành chính công làm thủ tục gia hạn giấy ủy quyền nhận lương hưu.

Mặc dù con gái cụ V. đã đăng ký với tổ dân phố để được "tổ xung kích" đến tận nhà hỗ trợ, tuy nhiên, cụ chưa được sắp xếp giải quyết.

Sau khi báo chí phản ánh, lãnh đạo phường Bạch Mai đã trực tiếp đến thăm hỏi gia đình, đồng thời cho biết sẽ rà soát quy trình, tăng cường hỗ trợ người cao tuổi, người khuyết tật và các trường hợp đi lại khó khăn khi thực hiện thủ tục hành chính.

Lập đường dây nóng tiếp nhận vướng mắc về thủ tục hành chính

Để không tái diễn những sự việc tương tự, nâng cao chất lượng phục vụ của bộ máy hành chính đối với nhân dân, đặc biệt là người có công, người cao tuổi và các đối tượng yếu thế, Thường trực Thành ủy giao Đảng ủy UBND TP lãnh đạo UBND TP chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp các xã, phường khẩn trương rà soát quy trình giải quyết thủ tục hành chính cho công dân trong các trường hợp báo chí phản ánh nêu trên, làm rõ sai sót hoặc vi phạm về trách nhiệm công vụ của tập thể, cá nhân (nếu có).

Qua sự việc này, các đơn vị cần rút kinh nghiệm chung trong giải quyết khó khăn, vướng mắc của công dân khi thực hiện thủ tục hành chính, không để công dân phải đi lại nhiều lần hoặc bức xúc do không được hỗ trợ kịp thời.

Thành phố cũng phải rà soát toàn bộ danh sách người hưởng chính sách, gồm người có công, đối tượng bảo trợ xã hội và người hưởng lương hưu; hoàn thiện quy trình phối hợp liên thông giữa các cơ quan để bảo đảm dữ liệu được cập nhật đồng bộ, việc chi trả các chế độ thông suốt và chính xác.

Đặc biệt, Hà Nội sẽ thiết lập đường dây nóng gắn với bộ phận “phản ứng nhanh” công bố công khai để tiếp nhận và xử lý kịp thời khó khăn, vướng mắc về thủ tục hành chính của công dân.

Hà Nội sẽ triển khai quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo hướng ưu tiên đối với người cao tuổi, người có công, người yếu thế; nghiên cứu, áp dụng các hình thức chi trả phù hợp theo quy định đối với trường hợp đặc biệt.

UBND TP được yêu cầu báo cáo kết quả triển khai trước ngày 15/7. Cùng với đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy được giao giám sát việc thực hiện các nội dung chỉ đạo, kiểm tra, làm rõ trách nhiệm nếu có dấu hiệu vi phạm và tham mưu xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân vi phạm.