Ngày 3/12, lãnh đạo Công an xã An Khánh xác nhận, đơn vị đã vận động thành công Đỗ Trọng Tuyến (SN 1994, quê Phú Thọ) ra trình diện. Cơ quan công an đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng này để điều tra hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, đồng phạm của Tuyến là Lưu Đức Khanh (SN 1995, quê Ninh Bình) cũng đã bị bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, cả hai thừa nhận hành vi phạm tội. Xuất phát từ mâu thuẫn va chạm giao thông, nhóm này đã đuổi theo và đánh đập dã man anh L.V.H. (SN 1991), khiến nạn nhân thương tích 13%.

Khu vực nạn nhân bị đánh trọng thương.

Nhớ lại sự việc xảy ra sáng 24/11, bà Nguyễn Thị D. (60 tuổi, nhân chứng) vẫn chưa hết bàng hoàng. Bà cho biết khi chạy ra can ngăn, các đối tượng tỏ ra rất hung hăng, thậm chí đe dọa cả những người muốn vào giúp đỡ nạn nhân.

"Nhóm thanh niên này chỉ chịu dừng lại và bỏ chạy khi người dân kéo đến đông và dọa báo công an", bà D. kể.

Một nhân chứng khác là anh Nguyễn D.N. (35 tuổi) bức xúc trước sự tàn bạo của nhóm đối tượng. Anh N. thuật lại: "Họ lái xe máy lao thẳng vào người nạn nhân. Kể cả khi người đàn ông đã ngã gục xuống đường, chúng vẫn quay lại đánh tiếp".

Hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng.