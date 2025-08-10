Liên quan đến vụ việc một phụ nữ bị người đàn ông xăm trổ đánh dã man ở chung cư Sky Central (phường Phương Liệt, Hà Nội), chị H.Y (thành viên ban quản trị tòa nhà) đã có những chia sẻ cụ thể hơn với PV VietNamNet.

Chị Y. cho hay, sự việc xảy ra vào lúc 22h, ngày 9/8 tại sảnh tòa B1 của chung cư. Nạn nhân tên là N.T.T. (SN 1997) là cư dân sống tại tòa nhà, bị người đàn ông khoảng 30 tuổi là người thuê căn hộ ở đây hành hung. Nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn của trẻ nhỏ.

Người phụ nữ bị đánh dã man ở sảnh chung cư. Ảnh cắt từ clip

Sau khi trao đổi với mẹ ruột của nạn nhân, chị Y. đã hiểu rõ hơn nguyên nhân vụ việc. Trước đó, có hai đứa trẻ khoảng 3 tuổi xảy ra mâu thuẫn với nhau. Hai người mẹ vì xích mích con trẻ mà cãi vã, bảo vệ đã phải ra can ngăn.

Tối 9/8, chị T. dẫn con đi siêu thị ở sảnh tầng 1 và vô tình gặp lại người phụ nữ kia cùng con của họ. Đôi bên lại xảy ra mâu thuẫn, người phụ nữ kia gọi chồng xuống giải quyết.

"Khi gặp nhau, chị T. mới nói đôi câu thì người đàn ông kia đã lao vào đánh tới tấp. Hành vi rất dã man", chị Y. nói.

Bảo vệ toà nhà ngay lập tức có mặt can ngăn và hỗ trợ chị T. trích xuất camera lấy bằng chứng gửi cho cơ quan chức năng.

"Ngay tối 9/8, ban quản trị đã thông báo sự việc cho công an phường và làm theo hướng dẫn. Chị T. đã đến bệnh viện thăm khám để làm rõ tình trạng thương tổn. Sáng 10/8, công an phường đến đưa người đàn ông kia về điều tra, làm rõ sự việc", chị Y. thông tin.

Là thành viên ban quản trị tòa nhà, cũng là cư dân sống tại đây, chị Y. lên án mạnh mẽ hành vi bạo lực trên. Chị cho hay, ban quản lý tòa nhà đã đến bệnh viện thăm hỏi chị T. và khẳng định sẽ có các biện pháp quyết liệt để bảo vệ quyền lợi của cư dân.

“Chúng tôi mong muốn có thể hoàn thiện hệ thống camera của tòa nhà để khi có sự cố xảy ra có thể trích xuất video làm bằng chứng gửi đến cơ quan chức năng, bảo vệ quyền lợi chính đáng của cư dân", chị Y. nói.

Sảnh tòa B1, nơi xảy ra vụ việc

Trước đó, sáng 10/8, mạng xã hội lan truyền video một phụ nữ bị người đàn ông xăm trổ hành hung dã man tại sảnh chờ thang máy khu chung cư Sky Central, ngay trước mặt trẻ nhỏ.

Theo hình ảnh từ clip, người đàn ông liên tiếp tát, đấm vào đầu người phụ nữ. Bên cạnh đó, một người đàn ông và một người phụ nữ khác chứng kiến hành vi đó mà không thấy can ngăn.

Hành vi bạo lực diễn ra ngay trước mặt 4 cháu nhỏ, cho đến khi bảo vệ đến can thiệp mới dừng lại. Video đã gây ra làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng mạng.