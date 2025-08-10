Vụ việc người phụ nữ tên N.T.T. (SN 1997) bị một người đàn ông xăm trổ đánh dã man ở sảnh chung cư Sky Central (phường Phương Liệt, Hà Nội) vào lúc 22h ngày 9/8 thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Chị Nguyễn T. (chị gái ruột của nạn nhân) chia sẻ với PV VietNamNet rằng, chị và gia đình vẫn chưa hết bàng hoàng. “Khi xem đoạn video, tôi bức xúc vô cùng.

Người thân của mình bị đánh dã man như vậy làm sao có thể không phẫn nộ và thương xót cho được. Mẹ tôi khi xem đoạn video cũng khóc suốt vì thương con”, chị T. cho hay.

Chị N.T.T. bị người đàn ông xăm trổ đánh dã man ở sảnh chung cư Hà Nội. Ảnh cắt từ clip

Chị T. cho biết thêm, ngay sau khi bị hành hung, em gái chị đã vào viện kiểm tra và đang nằm viện để theo dõi sát sao tình trạng sức khỏe.

“Em gái tôi hiện tinh thần hoảng loạn, đầu và tay đau nhức, cơ thể mệt mỏi, tâm lý bị ảnh hưởng. Em ấy cũng không dám về nhà vì không biết nhà kia sẽ làm gì”, chị T. nói.

Theo chia sẻ của chị T., chứng kiến mẹ bị người lạ hành hung dã man, bé trai 3 tuổi cũng hoảng sợ.

“Từ đêm qua đến giờ cháu chưa được gặp mẹ, tâm lý hoảng sợ, liên tục khóc. Hiện tại, cháu ở nhà với dì ruột, còn bà ngoại của cháu thì vào viện chăm sóc mẹ cháu.

Bố cháu đi làm xa. Nhà nội của cháu dự định sẽ đón cháu về chăm sóc trong thời gian mẹ cháu ở viện”, chị T. chia sẻ.

Chị T. cho biết thêm, nguyên nhân dẫn đến sự việc xuất phát từ mâu thuẫn của con trẻ.

Vài ngày trước, em gái chị đưa con trai xuống sân chung cư chơi. Cậu bé cùng một đứa trẻ khác xảy ra xích mích nhỏ, dẫn đến việc hai bà mẹ lời qua tiếng lại. Sau khi được mọi người khuyên ngăn, em gái chị đã đưa con lên nhà.

Tới tối 9/8, em gái chị T. gặp lại gia đình kia ở sảnh chung cư và sau đó xảy ra vụ việc như trong clip. "Người chồng đã lao đến đánh, đấm liên tiếp, không cho em tôi kịp giải thích câu nào”, chị T. kể.

Sau tất cả, chị T. hy vọng hành vi bạo lực sẽ bị pháp luật xử lý nghiêm minh để bảo đảm quyền lợi cũng như sự an toàn của gia đình em gái chị.