Ngày 21/9, tại phường Long An (Tây Ninh), chị N.T.T.T (SN 1979, bị bại liệt) đang ngồi tại sạp bán hàng thì một đôi nam nữ đi xe máy tiếp cận. Người phụ nữ giả vờ mua ổi rồi bất ngờ giật chiếc điện thoại Samsung trị giá khoảng 2,5 triệu đồng trên tay chị T. và cùng đồng bọn tẩu thoát.

Đến sáng 22/9, gia đình phát hiện chị T. đã tử vong trong phòng ngủ. Vào cuộc điều tra, Công an phường Long An xác định 2 nghi phạm là Nguyễn Tiến Đạt (26 tuổi, trú Tây Ninh) và Trúc (32 tuổi, trú An Giang).

Sự việc không chỉ gây bàng hoàng cho gia đình nạn nhân mà còn khiến dư luận phẫn nộ, bởi hành vi cướp giật nhắm thẳng vào một người phụ nữ tàn tật, không có khả năng tự vệ. Dưới góc độ pháp lý, các chuyên gia luật cho rằng vụ án này cần được xử lý nghiêm minh để bảo vệ người yếu thế trong xã hội.

Luật sư Nguyễn Anh Thơm - Trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh - cho biết quyền sở hữu tài sản của công dân là khách thể được luật hình sự bảo vệ, mọi hành vi xâm phạm đều phải bị xử lý nghiêm. Trong vụ việc này, 2 đối tượng đã lợi dụng việc nạn nhân bị khuyết tật bẩm sinh, không có khả năng tự vệ để chiếm đoạt điện thoại rồi nhanh chóng bỏ chạy. Hành vi đó đã cấu thành tội Cướp giật tài sản và hình phạt được quy định tại điểm g, khoản 2, Điều 171 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt cao nhất là 10 năm tù.

Sau khi bị chiếm đoạt tài sản, nạn nhân đã tử vong. Nguyên nhân cái chết sẽ do cơ quan chức năng xác minh, song có thể thấy việc các đối tượng nhằm vào một người khuyết tật nặng để cướp giật là hành vi không thể chấp nhận.

Luật sư Nguyễn Thanh Hải - Giám đốc Công ty Luật An Hoàng Gia - cũng cho rằng, hành vi của 2 nghi phạm có dấu hiệu cấu thành tội Cướp giật tài sản được quy định tại Điều 171 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Cụ thể, khoản 2, Điều 171 nêu rõ: "Phạm tội đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu hoặc người không có khả năng tự vệ… thì bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm".

Tuy nhiên, trong vụ việc này, một tình tiết đặc biệt nghiêm trọng là việc nạn nhân đã tử vong chỉ một ngày sau khi bị cướp giật. Khoản 4, Điều 171 quy định: "Phạm tội thuộc một trong các trường hợp làm chết người hoặc gây thương tích, gây tổn hại sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân".

Như vậy, nếu cơ quan điều tra xác định được mối quan hệ nhân quả giữa hành vi cướp giật và cái chết của nạn nhân, các nghi phạm có thể bị xử lý theo khoản 4, Điều 171 Bộ luật Hình sự, với mức hình phạt cao hơn rất nhiều, có thể lên đến 20 năm tù hoặc tù chung thân.

Ngoài ra, quá trình điều tra cũng sẽ làm rõ vai trò đồng phạm của từng người liên quan: ai là người trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội, ai là người giúp sức hoặc giữ vai trò chủ mưu. Đây là căn cứ quan trọng để tòa án lượng hình và áp dụng mức hình phạt phù hợp đối với từng bị cáo.

Các luật sư nhấn mạnh rằng, chỉ vì lòng tham, các nghi phạm đã bất chấp đạo lý để chiếm đoạt một chiếc điện thoại, khiến phía sau là một bi kịch đau lòng. Do đó, cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật nhằm răn đe và phòng ngừa chung cho xã hội.



