Chiều 1/4, trao đổi với VietNamNet, ông Trần Công Toàn, Hiệu trưởng Trường THPT Đắk Song, xã Đức An (Lâm Đồng) xác nhận, nhà trường vừa phát hiện một loạt tờ rơi có nội dung, hình ảnh nhạy cảm liên quan đến một nữ giáo viên.

"Chúng tôi đã báo cáo với Sở GD-ĐT và Đảng ủy xã Đức An. Do tính chất nghiêm trọng của sự việc, nhà trường đang đề nghị cơ quan công an vào cuộc xử lý", ông Toàn cho biết.

Trường THPT Đắk Song - nơi xảy ra sự việc. Ảnh: DP

Theo báo cáo của Trường THPT Đắk Song, khoảng 6h50 ngày 27/3, người dân và học sinh phát hiện một số hình ảnh được in ấn, sao chụp và phát tán tại khu vực cổng trường, nhà xe học sinh.

Hành vi phát tán các tờ rơi tiếp tục diễn ra trong các ngày 30/3 và 31/3 tại khu vực nhà xe giáo viên và khu vực phía ngoài hàng rào cổng trường. Đến sáng nay (1/4), sự việc trên tiếp tục lặp lại, một số tờ rơi tiếp tục được rải trước cổng trường.

Các hình ảnh này có nội dung nhạy cảm liên quan đến một giáo viên đang công tác tại trường.

Ngay khi phát hiện, các thầy cô giáo và nhân viên nhà trường đã thu hồi, tiêu hủy, đồng thời thông báo cho cơ quan chức năng xử lý.

Báo cáo của Trường THPT Đắk Song khẳng định, sự việc gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sư phạm cũng như hoạt động dạy và học. Nhà trường đã yêu cầu giáo viên liên quan làm bản tường trình và phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc.