Chiều nay (24/9), bà Nguyễn Thị Hiền (44 tuổi, ngụ ấp Bang Chang, xã Trà Côn, Vĩnh Long) cho biết đã nhận được thư mời từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long để làm việc vào chiều 26/9.

Nội dung liên quan đến vụ án “Vi phạm quy định về giao thông đường bộ” xảy ra ngày 4/9/2024 tại ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn (nay là ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân) khiến con gái bà, là cháu Nguyễn Ngọc Bảo Trân (14 tuổi) tử vong.

Xảy ra hơn 1 năm nhưng đến nay gia đình nữ sinh 14 tuổi tử vong ở Vĩnh Long vẫn đang chờ kết quả điều tra từ công an địa phương. Ảnh: Linh An

Bà Hiền nói thêm, đây là lần thứ 3 cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long mời bà làm việc. Lần đầu tiên vào đầu tháng 5/2025 tại trụ sở Công an xã Trà Côn nhằm thông báo khởi tố vụ án. Lần 2 vào đầu tháng 8/2025 nhằm thông báo khởi tố bị can đối với tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung (33 tuổi) theo Khoản 1, Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Được biết, vụ án liên quan đến vụ TNGT gây ra cái chết của nữ sinh 14 tuổi, Nguyễn Ngọc Bảo Trân được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố vụ án từ ngày 7/5, đến ngày 26/6 thì khởi tố bị can đối với tài xế Trung.

Ngày 31/7, Viện KSND khu vực 4 tỉnh Vĩnh Long có quyết định gia hạn điều tra hình sự, với thời hạn 3 tháng (từ ngày 8/8 đến ngày 8/11/2025)

Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Bảo Trung, là tài xế gây tai nạn. Ảnh: Fb

Quá trình điều tra vụ án, Công an tỉnh Vĩnh Long đã làm việc với nhiều nhân chứng. Mới đây nhất, giữa tháng 9/2025 điều tra viên đến tận nhà làm việc với nữ sinh Lâm Mỹ Ng., là bạn học đi cùng nữ sinh Trân tại thời điểm xảy ra tai nạn vào sáng 4/9/2024.

Qua trao đổi, bà Hiền cho biết: “Vụ TNGT liên quan đến cái chết của con gái của tôi đến nay hơn 1 năm nhưng vẫn chưa có kết quả giải quyết. Gia đình tôi chờ đợi mỏi mòn, những mất mát, đau thương cứ dai đẳng theo…Tôi chỉ yêu cầu xử lý đúng người, đúng tội, đúng quy định pháp luật”.

Về tiến trình giải quyết vụ án TNGT, bà Hiền cho biết, đang chờ kết quả của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long. Bà Hiền đặt vấn đề, có một số cán bộ Công an huyện Trà Ôn cũ, hiện vẫn đang công tác, trong đó có người làm lãnh đạo cấp phòng tại Công an tỉnh Vĩnh Long trong khi vụ án đang được cơ quan trên thụ lý điều tra, liệu có đảm bảo tính khách quan, toàn diện không?

Gia đình nữ sinh 14 tuổi cũng đang chờ kết quả giải quyết của Viện KSND Tối cao về đơn tố cáo có dấu hiệu xâm phạm hoạt động tư pháp. Ảnh: Linh An

Trong diễn biến có liên quan, gia đình bà Hiền vẫn đang chờ kết quả giải quyết đơn tố cáo gửi đến Cơ quan điều tra hình sự Viện KSND tối cao.

Cụ thể, bà Hiền gửi đơn tố cáo đích danh những cán bộ công an, Viện KSND ở địa phương vì cho rằng có dấu hiệu xâm phạm hoạt động tư pháp, bỏ lọt tội phạm, không truy tố người có tội trong quá trình điều tra, giải quyết vụ TNGT xảy ra ngày 4/9/2024. Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao cũng có thông báo tiếp nhận và đang trong xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.