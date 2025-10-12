Tối 12/10, bà Phạm Thủy - mẹ của nữ sinh Bùi Bích Phương (22 tuổi, trú tại phường Đông Ngạc, TP Hà Nội) - nghẹn ngào xác nhận với P.V VietNamNet rằng, thi thể được tìm thấy tại xã Nam Hồng chính là con gái mình. “Không có phép màu nào xảy ra…”, bà Thủy nói trong nước mắt.

Chị Bùi Bích Phương. Ảnh: Gia đình cung cấp.

Kết quả giám định ADN cho thấy thi thể trùng khớp với chị Phương, khép lại gần một tháng tìm kiếm trong đau đớn và tuyệt vọng của gia đình. Theo cơ quan chức năng, vị trí phát hiện thi thể cách nơi cuối cùng ghi nhận dấu vết của nữ sinh khoảng 120km, tính theo đường sông.

Bà Thủy cho biết, kết quả khám nghiệm tử thi không phát hiện dấu hiệu bất thường, tuy nhiên gia đình vẫn tin rằng Phương không tự tử. “Con tôi ngoan ngoãn, yêu đời, không có lý do gì để tìm đến cái chết. Tôi tin con bị hại”, người mẹ đau đớn chia sẻ.

Hiện gia đình đã gửi đơn đề nghị điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong tới Công an TP Hà Nội và Công an tỉnh Ninh Bình.

Theo lời bà Thủy, chiều 11/9, do buồn chán vì mâu thuẫn với bạn, Phương được mẹ động viên ra ngoài dạo chơi. Khoảng 15h, cô gọi điện báo đang ở Lotte Mall Tây Hồ.

Đến 17h, bà Thủy gọi lại nhưng con gái không bắt máy. Linh cảm có chuyện chẳng lành, bà lập tức trình báo Công an phường Đông Ngạc.

Khoảng 22h hôm sau (ngày 12/9), một người dân ở khu vực đền Rừng (phường Bồ Đề, Hà Nội) phát hiện giấy tờ tùy thân của Phương trôi gần mép sông Hồng, nên liên hệ với gia đình.

Đến trưa 14/9, bà Thủy quay lại khu vực này thì phát hiện chiếc xe đạp điện của con gái, được hai thanh niên dắt đến bỏ lại vào khoảng 17h ngày 11/9 - đúng thời điểm Phương mất liên lạc.

Dữ liệu camera cho thấy Phương từng xuất hiện ở khu vực quận Long Biên, song hình ảnh cô cùng hai thanh niên lạ mặt sau đó hoàn toàn biến mất.

Ngày 15/9, khi gia đình đang làm việc tại Phòng Cảnh sát hình sự – Công an TP Hà Nội, bà Thủy bất ngờ nhận được tin báo từ người dân xã Nam Hồng (tỉnh Ninh Bình): một thi thể có đặc điểm giống nữ sinh Phương được phát hiện từ ngày 13/9.

Cuộc hành trình tìm kiếm khép lại bằng nỗi đau tột cùng. Câu hỏi về nguyên nhân cái chết của cô sinh viên trẻ vẫn còn bỏ ngỏ; gia đình và dư luận mong chờ một cuộc điều tra công tâm, minh bạch sẽ được tiến hành trong thời gian tới.