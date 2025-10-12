Ngày 12/10, Công an TP Hà Nội cho biết vừa bắt khẩn cấp Hoàng Công Sơn (55 tuổi, trú phường Láng, quận Đống Đa) để điều tra hành vi "Gây rối trật tự công cộng", sau khi ông này hai lần đốt rác khiến cháy lan sang các nhà dân trên phố Đê La Thành chỉ trong chưa đầy 10 tiếng.

Lửa bùng lên hai lần trong một ngày

Khoảng 12h30 trưa 10/10, Công an phường Láng nhận tin báo xảy ra cháy lớn tại tầng thượng một ngôi nhà trên phố Đê La Thành. Lực lượng PCCC và cứu nạn cứu hộ khu vực số 10 nhanh chóng có mặt, khống chế đám cháy trước khi lan rộng.

Đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: L.N.

Qua xác minh, Hoàng Công Sơn được xác định là người tự gom rác từ các tầng trong nhà mang lên sân thượng đốt bỏ, là nguyên nhân chính dẫn tới vụ cháy. Sau khi bị lập biên bản và yêu cầu chấm dứt hành vi, Sơn vẫn phớt lờ cảnh báo.

Đến khoảng 21h25 cùng ngày, một vụ cháy thứ hai lại bùng phát từ chính căn nhà này, lan sang tầng thượng của nhiều hộ liền kề. Lực lượng chức năng phải huy động 4 xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa, sơ tán người dân trong đêm.

Phớt lờ cảnh báo, đi ăn cơm và... đi tắm khi rác còn âm ỉ cháy

Tại cơ quan công an, Sơn khai sáng 10/10 đã tự mình dọn dẹp, gom rác từ các tầng 3, 4 và 5 mang lên tầng thượng đốt bỏ. Sau khi châm lửa, ông này… xuống tầng 2 ăn cơm, để mặc rác cháy không kiểm soát. Chỉ đến khi lửa bùng lên dữ dội, Sơn mới quay lại dập nhưng bất thành. Rất may vụ cháy đầu tiên được lực lượng chức năng dập tắt kịp thời.

Tuy nhiên, điều đáng nói là sau đó, bất chấp cảnh báo của công an, Sơn tiếp tục gom rác và tái diễn hành vi đốt trên tầng thượng vào khoảng 17h cùng ngày. Đến khi đống rác cháy âm ỉ chỉ còn than hồng, Sơn lại bỏ xuống… đi tắm và nấu cơm. Hậu quả là ngọn lửa âm ỉ cháy ngược trở lại, gây ra vụ cháy thứ hai nghiêm trọng hơn.

Hai vụ cháy liên tiếp khiến nhiều hộ dân hoảng loạn phải sơ tán, ít nhất hai căn nhà bị thiệt hại tài sản. Khu vực Đê La Thành cũng bị phong tỏa trong nhiều giờ để phục vụ công tác chữa cháy và điều tra.

Hiện, Công an phường Láng đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp đối tượng Hoàng Công Sơn để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.