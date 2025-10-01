Hôm nay (ngày 1/10), Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã tiến hành làm việc với các luật sư và bà Nguyễn Thị Hiền (43 tuổi, ngụ ấp Bang Chang, xã Trà Côn, Vĩnh Long). Bà Hiền là mẹ của nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân (14 tuổi), nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông được dư luận đặc biệt quan tâm.

Trước đó, vào đầu tháng 6/2025, bà Nguyễn Thị Hiền cùng các luật sư đã tố cáo đích danh một số cán bộ Công an và Viện KSND huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long (cũ). Nội dung tố cáo xoay quanh việc cho rằng các cán bộ này có dấu hiệu xâm phạm hoạt động tư pháp, bỏ lọt tội phạm và không truy tố người có tội trong quá trình điều tra, giải quyết vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 4/9/2024 khiến con gái bà là bé Trân tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn khiến nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân tử vong.

Hôm nay, Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã chính thức thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan đến đơn tố giác của bà Nguyễn Thị Hiền cùng các luật sư.

Cụ thể, trong quá trình xác minh thông tin tố giác, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã gửi công văn đến Viện KSND khu vực 4, tỉnh Vĩnh Long để đề nghị cung cấp tài liệu, chứng cứ liên quan. Tuy nhiên, cho đến nay, Cơ quan điều tra vẫn chưa nhận được phản hồi hay kết quả từ đơn vị này.

Trên cơ sở các tài liệu thu thập được, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã thông báo với bà Hiền và các luật sư về quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ việc. Lý do được đưa ra là thời hạn giải quyết nguồn tin về tội phạm đã hết, nhưng các tài liệu thu thập được đến nay chưa đủ căn cứ để ra quyết định khởi tố hoặc không khởi tố vụ án hình sự. Vì vậy, vào ngày 29/9 vừa qua, Cơ quan điều tra đã ban hành quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ việc. Quyết định này được thực hiện theo Điểm B, Điều 148 Bộ luật Tố tụng hình sự, nhằm mục đích có thêm thời gian để chờ đợi kết quả cung cấp tài liệu từ đơn vị liên quan.

Ông Hoàng Cao Sang - luật sư hỗ trợ pháp lý và tư vấn cho gia đình nữ sinh Trân, cho biết sáng nay, ông cùng gia đình nạn nhân đã làm việc và được điều tra viên thông báo rõ ràng. Nội dung làm việc là về quá trình xác minh nguồn tin về tội phạm và những khó khăn trong việc thu thập tài liệu, chứng cứ của vụ án.