Ngày 9/3, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Danh Huy cùng đoàn công tác Bộ Xây dựng và lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai kiểm tra hiện trường cầu Ghềnh (phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) sau sự cố sà lan va chạm cầu khiến giao thông đường sắt qua khu vực bị gián đoạn.

Ảnh: Bộ Xây dựng

Tại buổi làm việc, ông Trần Anh Tuấn, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết sự cố đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động vận tải trên tuyến đường sắt Bắc - Nam. Ngành đường sắt buộc phải dừng chạy tàu qua khu gian Biên Hòa - Dĩ An, đến sáng 8/3, hơn 10.000 vé tàu đã bị hủy.

Ngành đường sắt tổ chức chuyển tải bằng ô tô giữa ga Biên Hòa và Dĩ An, phục vụ khoảng 9.000 lượt khách của 23 đoàn tàu. Với vận tải hàng hóa, mỗi ngày phải bãi bỏ 3 đôi tàu hàng chuyên tuyến và 2 tàu khu đoạn, làm giảm khoảng 6.000 tấn hàng vận chuyển.

Theo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, đến ngày 9/3, tổng thiệt hại ước tính hơn 40 tỷ đồng và có thể tăng lên khoảng 140 tỷ đồng nếu việc khắc phục kéo dài đến ngày 20/3.

Hành khách xuống ga Biên Hòa để tiếp tục di chuyển bằng ô tô do sự cố sà lan tông cầu Ghềnh. Ảnh: Hoàng Anh

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy cho rằng đây là sự cố nghiêm trọng. Nguyên nhân sơ bộ do người điều khiển sà lan vi phạm quy định khi lưu thông trên sông.

Theo ông Huy, Bộ Xây dựng thống nhất phương án gia cố tạm thời nhịp cầu để sớm thông tàu với tốc độ hạn chế, đồng thời đề nghị cơ quan công an xem xét khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ trách nhiệm các bên liên quan.