Tối 6/3, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai thông tin về nguyên nhân ban đầu vụ sà lan va chạm với cầu Ghềnh (phường Biên Hòa) khiến giao thông đường sắt qua khu vực bị gián đoạn.

Công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Hoàng Anh

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu được xác định do tài công thiếu quan sát, không bảo đảm chiều cao phương tiện khi đi qua khoang thông thuyền, dẫn đến phần kết cấu của sà lan va chạm với dầm cầu.

Trước đó, khoảng 10h18 cùng ngày, sà lan do anh P.T.B. (26 tuổi, quê Ninh Bình) điều khiển lưu thông trên sông Đồng Nai. Khi đến khu vực cầu Ghềnh, phần cột bít mui của sà lan va vào mặt dưới cầu tại khoang thông thuyền ở giữa, khiến phương tiện mắc kẹt vào dầm cầu.

Sà lan mắc kẹt dưới dạ cầu Ghềnh ở Đồng Nai. Ảnh: A.X

Thời điểm xảy ra sự cố, trên cầu có khoảng 6 xe máy cùng 6 người đang lưu thông. Cú va chạm khiến cầu rung lắc mạnh, các xe máy ngã vào lan can, làm 6 người bị thương nhẹ. Những người này sau đó được hỗ trợ sơ cứu kịp thời.

Qua kiểm tra ban đầu, tài công và các thuyền viên đều không có nồng độ cồn trong hơi thở.

Vị trí cầu Ghềnh bị sà lan làm cong. Ảnh: Hoàng Anh

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát đường thủy đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với lực lượng CSGT, Cảnh sát PCCC&CNCH tổ chức cứu hộ, điều tiết giao thông. Đồng thời, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam được thông báo tạm dừng các chuyến tàu qua khu vực cầu Ghềnh để đảm bảo an toàn.

Cú va chạm khiến dầm dọc chạy tàu tại nhịp 2, khoang 5 của cầu bị cong, vênh, đường ray lệch hướng. Mức độ thiệt hại đang được đơn vị đường sắt kiểm tra, giám định.