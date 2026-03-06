Theo ghi nhận của PV VietNamNet vào chiều 6/3, tình hình tại ga Dĩ An và ga Sài Gòn (TPHCM) trở nên căng thẳng sau sự cố sà lan tông cầu Ghềnh. Tiếng loa thông báo hoãn chuyến, tạm dừng các đoàn tàu vang lên liên tục. Sự cố không chỉ làm cong vênh đường ray mà còn trực tiếp bẻ gãy kế hoạch của hơn 1.500 hành khách.

Nhiều hành khách bị kẹt tại ga Sài Gòn. Ảnh: MT

Lúc 14h, hàng trăm hành khách tập trung tại khu vực sảnh chờ và các quầy hướng dẫn của ga Sài Gòn, gương mặt ai nấy đều lộ vẻ mệt mỏi và lo lắng. Phía nhà ga liên tục thông báo về việc các chuyến tàu SE22, SE10, TN4 buộc phải ngừng chạy do ảnh hưởng của sự cố cầu Ghềnh.

Nhiều hành khách, trong đó có cả người cao tuổi và du khách nước ngoài, phải kiên nhẫn xếp hàng chờ đợi đến lượt làm thủ tục hoàn vé hoặc đổi lịch trình.

Hàng trăm hành khách mệt mỏi chờ đợi tại ga Sài Gòn. Ảnh: MT

Ông Đào Đình Quang (65 tuổi) chia sẻ sự hụt hẫng khi tàu TN4 lỗi hẹn trước giờ khởi hành 15 phút, khiến ông và nhiều người khác rơi vào thế bị động. Ông phải cân nhắc tìm phương tiện khác như xe khách để kịp hành trình.

Ngành đường sắt đã gửi lời xin lỗi và tổ chức trả vé không mất phí để hỗ trợ người dân trong tình huống bất khả kháng này.

Hành khách có lộ trình đi các tỉnh miền Trung, miền Bắc bị kẹt tại ga Dĩ An. Ảnh: TK

Tại ga Dĩ An lúc 15h20, chị Trâm (hành khách đi Đà Nẵng) mệt mỏi tựa lưng vào đống hành lý, gương mặt lộ rõ vẻ phờ phạc sau hơn 5 giờ đồng hồ mắc kẹt vì sự cố.

"Tôi đi từ ga Sài Gòn vào sáng sớm, hy vọng đến chiều tối là gần tới miền Trung, ai dè đến Dĩ An thì tàu đứng bánh. Giờ cả nhà phải làm thủ tục trả vé rồi lếch thếch ra đón xe khách khởi hành lúc 17h. Chúng tôi mất bao nhiêu thời gian vất vưởng ở ga, cực chẳng đã mới phải đổi phương tiện thế này", chị Trâm than thở.

Chị Trâm cho biết đã mắc kẹt hơn 5 giờ đồng hồ ở ga Dĩ An. Ảnh: TK

Trong khi đó, sau khi được trung chuyển từ ga Sài Gòn ra ga Dĩ An bằng ô tô, anh Nguyễn Văn Phát chấp nhận chờ đợi thêm 7 giờ đồng hồ để lên chuyến tàu SE2 khởi hành lúc đêm muộn, với hy vọng sự cố sớm được khắc phục.

"Tôi sẽ được trung chuyển về ga Biên Hòa rồi mới lên tàu về quê. Với kế hoạch đi lại mới, tôi phải bù thêm 100 nghìn đồng tiền vé và mất thêm nhiều thời gian để chờ đợi", anh Phát chia sẻ.

Anh Nguyễn Văn Phát chọn phương án trung chuyển từ ga Dĩ An đến ga Biên Hòa để tiếp tục lộ trình. Ảnh: TK.

1.500 hành khách bị ảnh hưởng, ngành đường sắt nỗ lực chuyển tải

Để giải tỏa áp lực sau sự cố, ngành đường sắt triển khai phương án chuyển tải bằng đường bộ giữa ga Biên Hòa và ga Dĩ An.

Các tàu từ ga Sài Gòn ra gồm SE4, SE2, SNT2 phải dừng tại ga Dĩ An để chuyển khách sang ô tô. Ở chiều ngược lại, các tàu từ phía Bắc vào gồm SE7, SE5, SPT1, SE11 cũng dừng tại ga Biên Hòa, hành khách được đưa sang xe buýt để về lại TP.HCM hoặc đến ga Dĩ An tiếp tục hành trình.

Trong thực tế, sự xáo trộn này khiến chi phí và thời gian chờ đợi của người dân bị đội lên đáng kể. Nhiều người bấm bụng chi tiền để mua vé máy bay rồi đi taxi ra sân bay Tân Sơn Nhất, số khác chọn mua vé xe khách vì không thể chờ đợi thông tuyến.