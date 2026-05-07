Ngày 7/5, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Ty (31 tuổi, trú xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk) về tội “Giết người”.

Ty được xác định là người dùng dao sát hại Trung tá Nguyễn Đông Cánh (29 tuổi), cán bộ Công an xã Xuân Lộc, khi anh đang làm nhiệm vụ vào ngày 8/9/2025.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Văn Ty thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tuy nhiên, người thân của bị cáo khai Ty từng được đưa đến một bệnh viện ở tỉnh Gia Lai điều trị tâm thần.

Đây là tình tiết mới chưa có trong hồ sơ vụ án nên Hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ tình trạng bệnh án tâm thần của bị cáo.

Nguyễn Văn Ty tại phiên tòa sáng 7/5. Ảnh: TN

Theo cáo trạng, khoảng 19h30 ngày 7/9/2025, sau khi nghe vợ chồng anh trai bàn chuyện mua tivi mới, Ty cho rằng họ mua để xem riêng nên nảy sinh mâu thuẫn. Trong lúc cãi vã, Ty dùng dao Thái Lan đâm liên tiếp 4 nhát vào vùng bụng chị Nguyễn Thị Kết (chị dâu của Ty).

Nghe tiếng kêu cứu, bà Nguyễn Thị Thời (mẹ ruột Ty) chạy đến can ngăn và ôm giữ Ty để chị Kết thoát thân. Nạn nhân sau đó được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cấp cứu, còn bà Thời đến Công an xã Xuân Lộc trình báo vụ việc.

Ngày 8/9/2025, Trưởng Công an xã Xuân Lộc phân công Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh cùng tổ công tác đưa Ty về trụ sở làm việc. Phát hiện lực lượng chức năng, Ty bỏ chạy vào rừng keo thuộc thôn 4, xã Xuân Lộc nên anh Cánh cùng đồng đội chia nhau truy đuổi.

Khi bị khống chế trên đồi keo, Ty bất ngờ dùng dao Thái Lan thủ sẵn trong người đâm nhiều nhát vào vùng ngực anh Cánh. Dù bị thương, anh Cánh vẫn cố vật ngã đối tượng để giằng co hung khí, nhưng tiếp tục bị Ty đâm nhiều nhát vào đùi, vai và trán, dẫn đến tử vong sau đó.

Gây án xong, Ty đến một quán giải khát uống nước rồi về nhà tắm giặt, thay quần áo. Khi bị truy bắt, đối tượng cố thủ trong nhà; Công an xã Xuân Lộc đã phải phá cửa, khống chế.

VKSND tỉnh Đắk Lắk truy tố Nguyễn Văn Ty về tội “Giết người”, với khung hình phạt cao nhất là tử hình.