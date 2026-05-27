Thanh Hóa:

Thông tin từ lãnh đạo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đã khởi tố và bắt tạm giam ông Lưu Văn Hải - Giám đốc Công ty TNHH Anh Tuấn để làm rõ các sai phạm trong quá trình khai thác mỏ đá tại xã Cẩm Tú, khiến 3 người tử vong vào chiều 20/5.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra toàn diện việc chấp hành quy định pháp luật về khai thác khoáng sản và an toàn lao động tại mỏ đá đồng thời xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm nếu có.

Hiện trường sạt lở ở mỏ đá khiến 3 người tử vong. Ảnh: Lê Dương

Theo biên bản kiểm tra thực địa của các cơ quan chức năng, Công ty TNHH Anh Tuấn chưa xây dựng tuyến đường hào cho công nhân lên núi. Ngoài ra, hệ thống khai thác của doanh nghiệp không đúng với các thông số thiết kế đã được thẩm định và phê duyệt như: khai thác từ dưới lên, không cắt tầng khai thác (về chiều cao và góc dốc sườn tầng); khai thác cắt chân và tạo hàm ếch tại khu vực chân núi (khu vực trung tâm mỏ).

Cơ quan chức năng xác định việc khai thác không đúng quy định là một trong những nguyên nhân dẫn đến sạt lở moong khai thác.

Trước đó, khoảng 17h ngày 20/5, tại khu vực chân núi thuộc mỏ khai thác đá của Công ty TNHH Anh Tuấn, có 6 công nhân đang làm việc thì bất ngờ đất đá từ trên núi sạt lở xuống. Hậu quả, 3 người tử vong.