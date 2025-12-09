Tối 9/12, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) tiếp tục thông tin về vụ tai nạn giao thông xảy ra trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Quá trình xác minh, giải quyết, Công an TP Đà Nẵng xác định tài xế Phạm Văn Kiều là lái xe khách mang biển số 29B-081.XX. Tài xế này điều khiển xe liên tục trong thời gian 5 giờ, quá thời gian lái xe theo quy định.

Cũng theo cơ quan chức năng, tài xế Phạm Văn Kiều đã có hành trình kéo dài từ tỉnh Lâm Đồng qua Khánh Hoà và đến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi thì gặp tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: N.X

Lái xe và các hành khách đều không thắt dây đai an toàn, khiến khi va chạm xảy ra, hai người ngồi ở hàng ghế sau bị lực quán tính đẩy về phía trước, gây chấn thương nặng vùng cổ, mặt và tử vong tại chỗ. Một người khác ngồi phía sau cũng bị va đập, đa chấn thương và tử vong sau khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Lực lượng chức năng xác định tài xế Bùi Mạnh Thắng là người điều khiển xe đầu kéo 15C-360.XX, kéo theo sơ mi rơ-moóc 15R-149.XX. Kết quả kiểm tra ma túy cho thấy tài xế Thắng dương tính với chất ma túy.

Nguyên nhân và điều kiện dẫn đến vụ tai nạn đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tiếp tục xác minh, làm rõ.

Đại diện Cục CSGT cho biết: “Có thể thấy rằng việc thắt dây đai an toàn khi ngồi trên xe ô tô sẽ giúp hạn chế, giảm thiểu chấn thương nếu xảy ra va chạm, tương tự như việc đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy".

Trước đó, như VietNamNet đã đưa tin, vào khoảng 4h12 cùng ngày, tại Km71+200 cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi (đoạn qua xã Tam Xuân, TP Đà Nẵng), xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe khách 16 chỗ biển số 29B-081.XX do ông Phạm Văn Kiều (SN 1986, trú tại Ninh Bình) điều khiển và xe đầu kéo biển số 15C-360.XX kéo theo sơ-mi rơ-moóc 15R-149.XX do ông Bùi Mạnh Thắng (SN 1982, trú tại TP Hải Phòng) điều khiển, lưu thông cùng chiều phía trước.

Vụ tai nạn khiến 4 hành khách trên xe 29B-081.XX tử vong, 7 người bị thương, 2 phương tiện hư hỏng nặng.