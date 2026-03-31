Ngày 31/3, lãnh đạo Công an phường Từ Liêm (TP Hà Nội) cho biết, đơn vị đã mời người thu tiền trông xe lên làm việc sau vụ tài xế ô tô bị hành hung; đồng thời xác minh dấu hiệu thu phí trái phép, làm rõ hành vi đe dọa, tấn công để xử lý theo quy định pháp luật.

Ô tô đỗ dưới lòng đường, vỉa hè trên phố Nguyễn Đổng Chi - Huy Du.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh tranh cãi, xô xát giữa tài xế và người thu tiền trông xe, thu hút sự chú ý của dư luận.

Theo phản ánh, một người đàn ông đỗ ô tô trên vỉa hè tại khu vực phố Huy Du, giao với Nguyễn Đổng Chi. Nam tài xế cho rằng chiếc xe được đỗ trên phần vỉa hè rộng, tại vị trí không có vạch kẻ ô đỗ, không có biển báo điểm trông giữ xe.

Lúc đỗ xe, người này không thấy ai tới hướng dẫn hay thông báo thu phí. Tuy nhiên, sau khi tài xế lái ô tô đi một đoạn, một người đàn ông chạy xe máy bất ngờ xuất hiện, yêu cầu trả tiền trông xe.

Tài xế ô tô không trả phí trông xe và tranh luận về việc không có người trông giữ và vé xe. Hai bên sau đó tranh cãi to tiếng. Đáng chú ý, người thu tiền có hành vi đe dọa, đấm vào mặt tài xế.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hình ảnh người đàn ông thu tiền tấn công tài xế ô tô. Ảnh cắt từ clip

Ở một diễn biến khác cũng liên quan đến vụ việc, theo ghi nhận chiều 31/3, khu vực phố Nguyễn Đổng Chi - Huy Du vẫn tồn tại tình trạng nhiều ô tô đỗ dưới lòng đường.

Riêng tại phố Huy Du, xe đỗ dày đặc, có đoạn gần kín lối đi. Một số xe có dấu hiệu đỗ lâu ngày, phủ đầy lá cây.

Xe ô tô đỗ hàng dài dưới lòng đường.

Ông N.V.T., bảo vệ một tòa nhà trên phố Nguyễn Đổng Chi, cho biết trước đây từng xuất hiện tình trạng người tự ý đến thu tiền trông xe nhưng đã bị báo chí phản ánh.

“Những ngày gần đây, tình trạng này không còn nữa. Tuy nhiên, tại phố Huy Du vẫn có nhiều xe đỗ dưới lòng đường. Đây chủ yếu là các điểm trông giữ xe tự phát, việc thỏa thuận ra sao thì tôi không rõ”, ông T. nói.