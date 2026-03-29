Theo chia sẻ của bà T.T. (SN 1974, trú tại Quảng Ninh) - mẹ của cháu N.Q.M. (SN 2007, sinh viên năm thứ nhất một trường đại học tại Hà Nội) - vào khoảng 23h15 ngày 28/3, khi con trai bà đang di chuyển trên đường Nguyễn Khang (phường Yên Hòa) thì bất ngờ gặp nhóm người đi ô tô mang biển kiểm soát 30M-627.XX có hành vi đi ngược chiều, phóng nhanh, vượt ẩu.

Không dừng lại ở đó, nhóm người trên xe còn chặn đầu, sau đó dùng hung khí tấn công và đánh hội đồng khiến cháu M. bị thương. Hiện cháu đang được cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng cần được theo dõi sát sao.

Nam sinh N.Q.M. đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: T.T.

Bà T. cho biết vụ việc khiến gia đình hoang mang, lo sợ. Người thân và bạn bè cháu M. đang tích cực chia sẻ thông tin, mong sớm xác định danh tính những người liên quan để phối hợp với cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến sự việc, sáng 29/3, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Công an phường Yên Hòa xác nhận đã tiếp nhận thông tin và đang khẩn trương truy tìm các đối tượng liên quan.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.