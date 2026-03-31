Trao đổi với VietNamNet, Thượng tá Nguyễn Đức Hùng - Trưởng Công an phường Yên Hòa (TP Hà Nội) cho biết đơn vị đã xác định được danh tính nghi phạm thứ 3.

Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng đến nơi cư trú để xác minh thì người này đã bỏ trốn khỏi địa phương. Công an đang khẩn trương truy tìm và kêu gọi đối tượng sớm ra trình diện để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Giáp Đức Sơn (áo đen) và Nguyễn Minh Đức đã bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Trước đó, sau khoảng 10 giờ truy xét, lực lượng chức năng đã bắt giữ hai nghi phạm là Giáp Đức Sơn (SN 1980, trú tại xã Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Minh Đức (SN 1986, trú tại xã Cổ Đô, TP Hà Nội) khi cả hai đang lẩn trốn tại một bãi đỗ xe ở phường Từ Liêm. Giáp Đức Sơn được xác định có 3 tiền án.

Theo điều tra ban đầu, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn khi tham gia giao thông nhưng nhanh chóng leo thang thành hành vi bạo lực. Nhóm đối tượng đã hành hung nam sinh, khiến nạn nhân phải nhập viện điều trị.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương truy xét các đối tượng liên quan.