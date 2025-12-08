Ngày 8/12, ông Nguyễn Văn Ngọc (48 tuổi, trú phường Quỳnh Mai, tỉnh Nghệ An) cho biết, Công an TP Hà Nội đã thông báo với gia đình ông về thông tin kết quả trưng cầu giám định ADN của người thân.

Kết quả này xác định thi thể cô gái bị trói, thả trôi sông ở xã Đức Hợp, tỉnh Hưng Yên chính là Nguyễn Thị Yến N., con gái của ông Ngọc.

Theo ông Ngọc, thời gian tới, gia đình ông sẽ ra Hà Nội nhận văn bản kết luận và làm việc với cơ quan điều tra để hoàn tất thủ tục pháp lý.

Trước đó, Công an TP Hà Nội đã bắt nghi phạm là nam thanh niên, liên quan vụ cô gái 19 tuổi ở Nghệ An mất tích nhiều ngày, sau đó được phát hiện tử vong tại Hưng Yên.

Nguyễn Thị Yến N. Ảnh: NVCC

Nguyễn Thị Yến N. là con gái đầu của ông Nguyễn Văn Ngọc. Sau khi vợ chồng ông ly hôn, Yến N. sống với ông, còn con trai ở cùng mẹ.

Sau khi học hết lớp 9, N. nghỉ học và ra Hà Nội làm nhân viên bán quần áo. Khi cửa hàng đóng cửa, N. chuyển sang làm việc tại một công ty điện tử ở Bắc Ninh. Hai tháng trước, bà nội của N. phải nhập viện điều trị nên cô xin nghỉ việc, về quê chăm sóc.

Ngày 3/11, N. xin phép gia đình ra Hà Nội chơi vài ngày và hứa sẽ sớm trở về. Khi rời nhà, cô mang theo một túi xách nhỏ và một bộ quần áo. Đến ngày 4/11, khi gia đình gọi hỏi “Khi nào về?”, N. trả lời: “Con ở thêm một ngày để tiễn bạn đi nước ngoài rồi về”.

Tuy nhiên, N. không trở về như dự định, khiến gia đình ô vô cùng lo lắng. Ông cho biết chiều 5/11, em trai của N. nhận được tin nhắn từ chị với nội dung: “Chiều nay, chị về”, nhưng sau đó cả gia đình mất hoàn toàn liên lạc.

Tối 11/11, khi cả nhà đang họp bàn việc đăng tải thông tin tìm kiếm N. lên mạng xã hội, ông Ngọc nhận được tin về việc phát hiện thi thể một cô gái bị trói bằng băng dính, bỏ trong túi ni lông trôi trên con sông qua xã Đức Hợp (tỉnh Hưng Yên).

Thi thể khó nhận dạng nhưng có hình xăm dòng chữ “19-12-2006”. Ông Ngọc cho biết con gái ông sinh ngày 19/12/2006. Ngoài chi tiết này, các hình xăm ở tay, bụng và cổ trên thi thể đều trùng khớp với hình xăm của N.