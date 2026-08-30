Ngày 29/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Huỳnh Nhật Hào (SN 2002, sống tại ấp Chrey Thom, Phường SamPeou Poun, thành phố SamPeou Poun, tỉnh KanDal, Campuchia) để tiếp tục điều tra về hành vi giết người.

Đối tượng Huỳnh Nhật Hào. Ảnh: Tiến Tầm

Trước đó, ngày 7/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang nhận được tin báo của Công an xã Khánh Bình về vụ người dân phát hiện thi thể là nam giới đang trong thời kỳ phân hủy nằm dưới đám cỏ tại khu vực biên giới Việt Nam-Campuchia (thuộc tổ 1, ấp Vạt Lài, xã Khánh Bình, tỉnh An Giang).

Khám nghiệm hiện trường và tử thi, cơ quan công an xác định nạn nhân là Huỳnh Văn H. (SN 1976, trú xã Nhơn Hội, tỉnh An Giang), trên người có nhiều vết đâm bằng vật sắc nhọn. Qua xác minh, người này hàng ngày bán vé số dạo tại địa phương và khu vực biên giới Việt Nam – Campuchia. H. thường hay qua lại biên giới để bán vé số.

Tại Campuchia, H. có quen biết một số đối tượng người Camphuchia gốc Việt sinh sống ở khu vực dọc theo biên giới.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ cùng sự hỗ trợ tích cực của người dân, cơ quan công an nhanh chóng xác định Huỳnh Nhật Hào là đối tượng tình nghi liên quan đến vụ án.

Qua công tác tuyên truyền, vận động cùng với sự tập trung truy xét của lực lượng công an, Hào thấy không thể tiếp tục lẩn trốn. Đến ngày 24/8, được sự phối hợp, hỗ trợ của chính quyền sở tại, Hào đã đến Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Hào khai nhận, do H. thường xuyên qua lại khu vực Hào sinh sống để bán vé số nên Hào biết H.

Khoảng tháng 7/2026, Hào cho H. vay 2 triệu đồng để mua vé số bán. Sau đó, nhiều lần Hào đòi lại nhưng H. không trả.

Sáng 3/8, qua thăm dò, Hào biết H. có tiền trong người nên nảy sinh ý định chiếm đoạt. Để thực hiện, trên đường Hào chở H. về Việt Nam, khi đi đến khu vực bờ sông Bình Di, thuộc ấp Vạt Lài, xã Khánh Bình, Hào dừng xe lại rồi bất ngờ giật cái bóp của H. đang đeo trên người để lấy tiền thì bị H. tri hô“cướp”.

Lúc này, Hào dùng dao đâm H. nhiều nhát. Khi thấy nạn nhân đã bất tỉnh, Hào lấy hết số tiền trong bóp của nạn nhân được 450.000 đồng.

Vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ, xử lý theo quy định.