Theo tạp chí Time, Louvre là bảo tàng được ghé thăm nhiều nhất trên thế giới với 8,7 triệu lượt khách chỉ tính riêng trong năm 2024. Ngay sau khi vụ trộm bảo vật diễn ra, bảo tàng đã đóng cửa trong ngày để cảnh sát điều tra cách thức những kẻ táo tợn ra tay trong vụ trộm chấn động nhất lịch sử nước Pháp hiện đại.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố: "Vụ trộm xảy ra tại bảo tàng Louvre là một cuộc tấn công vào di sản mà chúng ta trân trọng vì đó là lịch sử. Chúng tôi sẽ thu hồi các món đồ và thủ phạm sẽ bị đưa ra xét xử".

Vụ trộm tại một biểu tượng văn hóa của Pháp đã gây rúng động quốc gia châu Âu này. Sự việc nhanh chóng thu hút chú ý của các bộ trưởng chính phủ và họ đã có mặt tại hiện trường chỉ trong vòng vài giờ.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nuñez cho biết, vụ trộm có tổ chức và do một nhóm thực hiện. Quan chức này nói, nhóm trộm đã tiếp cận phòng trưng bày Apollon và lấy trộm các món trang sức vô giá.

Các video tại hiện trường do truyền thông Pháp ghi lại cho thấy, khách du lịch và tham quan được đưa ra khỏi bảo tàng ngay sau khi nơi này mở cửa và cảnh sát có mặt để điều tra.

Bảo tàng Louvre nổi tiếng ở Paris vừa mất nhiều món báu vật vô giá. Ảnh: BBC

Nhóm trộm dùng công trường xây dựng làm vỏ bọc để hành động

Nhật báo Le Parisien của Pháp đưa tin, 4 tên trộm đeo mặt nạ và trùm đầu đã đột nhập vào bảo tàng qua mặt tiền hướng ra sông Seine vào khoảng 9h30 giờ địa phương sáng 19/10. Một công trường xây dựng gần đó đã giúp các đối tượng che giấu hành động.

Nhóm này dùng một thang nâng gắn trên xe tải để tiếp cận khu vực để trang sức của phòng trưng bày Apollo ngay tại tầng 1, cách nơi để bức họa Mona Lisa nổi tiếng chưa đầy 300m.

Sau đó, bọn trộm được cho đã dùng máy mài hoặc cưa máy để đột nhập vào bảo tàng và đánh cắp các món trang sức. Các đối tượng được cho đã tẩu thoát trên 2 chiếc xe máy TMax của Yamaha, loại xe 560cc.

Bộ trưởng Văn hóa Pháp Dati chia sẻ với hãng tin TF1 rằng, đoạn phim giám sát cho thấy, các đối tượng trên rất bình tĩnh đột nhập và đập vỡ các tủ trưng bày đồ trang sức. Theo quan chức này, vụ trộm diễn ra chuyên nghiệp và không có chút bạo lực nào.

Ảnh chụp từ hiện trường cho thấy, các nhà điều tra tập trung vào một chiếc thang nâng đặt ở góc đông nam của tòa nhà, nhìn ra sông Seine. Nhà chức trách Pháp hiện chưa thể xác nhận liệu chiếc thang này được sử dụng cho mục đích thi công hay do bọn trộm đặt tại đó.

Một hướng dẫn viên du lịch nói với hãng tin CNN rằng, anh đã nghe thấy tiếng "dậm chân" lên cửa sổ vào buổi sáng, ngay trước khi được nhân viên an ninh yêu cầu rời khỏi bảo tàng.

Lỗ hổng nhân viên tại bảo tàng Louvre

Dù hiện chưa rõ liệu có nhân viên nào của bảo tàng liên quan tới vụ trộm hay không, nhưng theo chia sẻ của công đoàn, bảo tàng thiếu nhân sự. Do không đủ nhân lực nên có quá ít người để mắt tới các lối vào, lối ra và khách tham quan.

Nhân sự đã trở thành một vấn đề dai dẳng tại bảo tàng Louvre trong những tháng gần đây. Các cuộc đình công của nhân viên khiến bảo tàng phải đóng cửa trong nhiều giờ vào mùa hè này. Năm 2023, bảo tàng đã quyết định giới hạn lượng khách tham quan chỉ còn 30.000 người mỗi ngày, bằng 1/3 so với giới hạn trước đó.

Vương miện bị lấy trộm khỏi bảo tàng. Ảnh: BBC

Các báu vật bị lấy trộm

Nhà chức trách Pháp cho biết, có 8 món đồ bị lấy đi gồm vương miện, vòng cổ, hoa tai và trâm cài. Tất cả đều có xuất xứ từ thế kỷ 19 và từng thuộc về hoàng gia hoặc các nhà cầm quyền Pháp.

Theo hãng tin BBC, các món đồ bị mất gồm một vương miện và trâm cài của Hoàng hậu Eugénie, vợ của Hoàng đế Napoleon III, một vòng cổ ngọc lục bảo và một đôi hoa tai ngọc lục bảo của Hoàng hậu Marie Louise, một vương miện, vòng cổ và một hoa tai đơn từ bộ trang sức lam ngọc từng thuộc về Nữ hoàng Marie-Amelie và Nữ hoàng Hortense, một trâm cài có tên trâm cài thánh tích. Các món đồ này được đính hàng ngàn viên kim cương và đá quý khác nhau.

Hai món khác, bao gồm vương miện của Hoàng hậu Eugénie, đã được tìm thấy gần hiện trường, có vẻ như bị rơi lại trong lúc nhóm trộm chạy trốn.