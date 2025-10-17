Hôm nay (17/10), trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo UBND phường Chánh Hiệp, TPHCM cho biết căn nhà bị xây nhầm trên đất người khác đã được di dời, trả lại toàn bộ thửa đất hợp pháp (nằm trên đường ĐX066 thuộc phường Chánh Hiệp) cho chủ đất. Địa phương đang chỉ đạo lực lượng chuyên môn đến hiện trường để ghi nhận và lập biên bản làm việc giữa các bên.

Bà Võ Thu Thảo (SN 1992, chủ đất) cũng cho hay, sau khi được phía xây nhầm thông báo đã di dời nhà xong, gia đình bà rất vui mừng vì sau một thời gian dài, nay đã được trả lại thửa đất của mình.

Căn nhà xây nhầm trước khi di dời. Ảnh: X.A

Còn theo ông Ngô Văn Sỹ – Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng dịch vụ xử lý nền móng Phước Lộc (gọi tắt là "Thần đèn Phước Lộc"), đơn vị ký hợp đồng với chủ căn nhà, sau khoảng 3 tuần, công ty đã hoàn tất việc di dời căn nhà xây nhầm trên đất người khác.

Hiện các bên đã báo cáo lên UBND phường Chánh Hiệp để đo đạc, thực hiện các bước theo quy định.

Căn nhà được di dời sang bên cạnh, trả lại đất trống cho gia đình bà Thảo. Ảnh: X.A

Trước đó, ngày 24/9, UBND phường Chánh Hiệp đã tổ chức hòa giải giữa hai bên gia đình ông N.M.T. (SN 1995, bên xây nhà nhầm) và bà Võ Thu Thảo.

Tại buổi hòa giải, phía ông T. thừa nhận đã xây nhà nhầm trên đất của bà Thảo, đồng thời xin lỗi và cam kết trong 45 ngày sẽ di dời căn nhà về đúng vị trí đất của mình.

Toàn bộ căn nhà được di dời về vị trí đất của gia đình ông T. Ảnh: X.A

Như đã thông tin, vào đầu năm 2024, vợ chồng bà Võ Thu Thảo (SN 1992, tạm trú phường Chánh Hiệp) mua một thửa đất có diện tích 71,4m2 (ngang 4,9m, dài gần 15m), nằm trên đường ĐX066 thuộc phường Chánh Hiệp hiện nay.

Sau khi nhận chuyển nhượng, gia đình bà đã được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Thủ Dầu Một thời điểm đó cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) đứng tên chồng bà là ông Từ Kiến Trung (SN 1990).

Thửa đất của bà Thảo (khoanh xanh) sau khi căn nhà (khoanh đỏ) được di dời. Ảnh: X.A

Thời điểm này, xung quanh thửa đất gia đình bà Thảo mua cũng có nhiều lô đất khác đang để trống, được một công ty bất động sản cắm cọc phân lô để bán. Do chưa có tiền xây nhà nên gia đình bà vẫn tiếp tục để đất trống.

Đến ngày 14/6 vừa qua, gia đình bà Thảo gọi một đơn vị thi công đến thửa đất của mình khảo sát, đo đạc để xây nhà thì không thấy đất đâu, chỉ thấy một căn nhà kiên cố được xây dựng tại đây.

Qua đo đạc, đối chiếu sổ đỏ, bà Thảo tá hỏa khi biết thửa đất của vợ chồng bà đã bị gia đình hàng xóm kế bên xây dựng nhà trên đó.

Phía bà Thảo đã liên hệ với chủ căn nhà nhưng không ai giải quyết. Sau đó, một người phụ nữ tên Hạnh liên hệ với bà Thảo, nhận là mẹ của chủ căn nhà, hứa đứng ra giải quyết thay con.

Quá trình sau đó, hai bên đã đưa ra nhiều phương án giải quyết nhưng đều bất thành. Người xưng là đại diện chủ nhà xin 3 tuần để di dời căn nhà về đúng diện tích đất nhà mình, trả lại đất cho gia đình bà Thảo.

Tuy nhiên, sau nhiều lần hứa hẹn, căn nhà này vẫn nằm trên đất của gia đình bà Thảo, chưa có dấu hiệu được di dời hay tháo dỡ dù phía bà Thảo liên tục hối thúc và tỏ thiện chí giải quyết. Do đó bà Thảo đã gửi đơn yêu cầu hòa giải lên UBND phường Chánh Hiệp.