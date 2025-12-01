XEM CLIP:

Theo đại diện Công ty CP Tư vấn đầu tư và Xây dựng công trình Bắc Nam – đơn vị quản lý, vận hành đoạn tuyến, thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc xe hút rác vẫn bật đèn cảnh báo màu vàng theo quy định. Tuy nhiên, hệ thống phun nước dập bụi có thể gặp trục trặc, khiến bụi bay lên dày đặc, hạn chế tầm nhìn của lái xe phía sau.

“Xe chuyên dụng luôn sử dụng hệ thống phun nước để hạn chế bụi trước khi quét. Tuy nhiên, trong quá trình vận hành, ống dẫn nước có thể bị tắc hoặc hoạt động không ổn định, khiến nước không phun ra, làm bụi bốc lên nhiều hơn”, vị đại diện cho biết.

Theo đánh giá ban đầu, nguyên nhân là “lỗi hỗn hợp”, do lái xe khách thiếu quan sát, kết hợp điều kiện thời tiết hanh khô và hệ thống phun nước gặp sự cố, dẫn đến bụi mù dày đặc và va chạm mạnh với xe quét đường.

“Thời điểm xảy ra tai nạn, xe khách di chuyển với tốc độ khoảng hơn 70km/h, vẫn nằm trong giới hạn cho phép, nhưng không kịp phản ứng khi gặp chướng ngại vật”, đại diện Công ty CP Tư vấn đầu tư và Xây dựng công trình Bắc Nam nói.

Trao đổi với VietNamNet, ông Vũ Tuấn Anh – Trưởng Văn phòng Quản lý đường bộ 1.3 (Khu Quản lý đường bộ I - Cục Đường bộ Việt Nam) – cho biết đoạn tuyến từ Tân Long về Tân Lập (Thái Nguyên) vốn là “điểm nóng” về đất, đá rơi vãi từ các xe chở vật liệu. Lưu lượng xe lớn, đặc biệt là xe tải chạy ban đêm, khiến việc quan sát của lái xe càng khó khăn.

“Trong tình huống xảy ra tai nạn, đáng ra lái xe phải giảm tốc độ, nhưng thực tế tài xế vẫn chạy với tốc độ cao, dẫn đến va chạm”, ông Tuấn Anh thông tin.

Về quy trình vận hành, ông Tuấn Anh cho biết Công ty CP Tư vấn đầu tư và Xây dựng công trình Bắc Nam vẫn thực hiện theo đúng hướng dẫn của Bộ Xây dựng, với hệ thống xe chuyên dụng trang bị đèn cảnh báo, chổi quét, hút vật liệu nhỏ và phun sương dập bụi. Tuy nhiên, thời điểm xảy ra tai nạn, hệ thống phun sương bị tắc hoặc trục trặc, đơn vị đang kiểm tra và rà soát lại toàn bộ thiết bị.

“Sau khi vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra, Khu Quản lý đường bộ I đã họp khẩn để siết chặt quy trình vận hành, kiểm soát việc kiểm tra thiết bị trước khi ra công trường và tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng”, ông Vũ Tuấn Anh nói.