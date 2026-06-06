Clip hiện trường vụ tai nạn:

Chiều 6/6, ông Trịnh Hồng Nhựt - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết, bệnh nhân Nguyễn Hữu Đ. (SN 1972, trú tại phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk) đã tử vong trước khi nhập viện.

Theo ông Nhựt, bệnh nhân Đ. nhập viện lúc 10h ngày 6/6 trong tình trạng tím tái toàn thân, ngừng tim, ngừng thở hoàn toàn và đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

"Hai nạn nhân cùng nhập viện với ông Đ. hiện đang được điều trị tại Khoa Ngoại thần kinh và Khoa Ngoại chấn thương - chỉnh hình do bị chấn thương nặng", ông Nhựt thông tin thêm.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Hải Dương

Trước đó, khoảng 7h35 cùng ngày, tài xế Nguyễn Hữu Đ. điều khiển ô tô đầu kéo mang BKS 47R – 040.88 kéo theo rơ-moóc biển số 47H – 005.98 lưu thông trên quốc lộ 14 theo hướng từ TPHCM đi Đắk Lắk.

Khi đến địa phận thôn 2 Trúc Sơn, xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng, xe đầu kéo bất ngờ lao sang bên trái đường rồi tông vào xe công nông do anh Y.S.E.B. (SN 1994, trú tại buôn Trum, xã Cư Jút) điều khiển, lưu thông theo chiều ngược lại.

Hậu quả, vụ tai nạn làm anh Y.S.E.B. tử vong tại chỗ; anh Y.M.B. (SN 2002, trú phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk) và cháu Y.H.P. (SN 2016, trú xã Cư Jút; cùng ngồi trên thùng xe công nông) tử vong tại Trung tâm Y tế Cư Jút.

3 người khác bị thương, được đưa đi cấp cứu là ông Y.W.K. (SN 1958), cháu Y.C.Ê.B. (SN 2021, đều trú xã Cư Jút; cùng ngồi trên thùng xe công nông) và tài xế Nguyễn Hữu Đ.