Câu khẩu quyết “tiến bám lưng, lùi bám bụng” là kinh nghiệm được nhiều tài xế lão luyện chắt lọc sau hàng nghìn giờ cầm lái và truyền lại cho những người mới.

Đây được xem như “bài học xương máu” cực kỳ hữu ích, đặc biệt khi xử lý tại các khúc cua hẹp, đường đèo dốc hay đưa xe vào chỗ đỗ chật chội.

Trao đổi với VietNamNet, anh Nguyễn Thanh Tùng - giảng viên đào tạo thực hành lái xe ở Hà Nội và là người có kinh nghiệm hơn 20 năm "ôm vô lăng" cho rằng, nếu hình dung đoạn đường cong như cơ thể con người thì phần rộng hơn chính là lưng, còn phần hẹp hơn là bụng. Khi tiến hay lùi ở những đoạn này, tài xế phải áp dụng những quy tắc căn đường ngược nhau.

"Tiến bám lưng, lùi bám bụng" là câu khẩu quyết được cánh "tài già" đúc kết và truyền lại cho những lái mới. Ảnh minh họa: Hoàng Hiệp

Cụ thể, theo anh Tùng, tiến bám lưng là khi lái xe tiến vào đoạn đường cong, để tránh tình huống bánh sau bị “chém vỉa”, người lái cần mở rộng vòng cua, cho đầu xe áp sát về phía “lưng” đường cong.

Trường hợp này áp dụng như khi phải điều khiển xe rẽ vào một cổng hẹp, tài xế phải mở rộng góc cua và căn đầu xe tới ở phía trụ cổng phía xa (bám lưng).

Nếu tiến vào cổng hẹp mà căn ở phía trụ gần (bám bụng) thì rất dễ lâm vào cảnh "đầu xuôi nhưng đuôi không lọt", có thể bị cạ phần thân xe vào bên trụ cổng gần.

Với các cung đường đèo dốc có nhiều khúc cua gấp, việc bám lưng còn giúp lái xe không bị "đè vạch" lấn sang phần đường đối diện hoặc "tụt" bánh sau xuống ria đường, nhất là đối với những chiếc xe có kích thước dài.

Với những xe có kích thước dài, cần mở rộng vòng cua để tránh việc bánh sau 'chém' vào lề đường. Ảnh minh hoạ: CarandDriver

Còn lùi bám bụng là khi lùi, tài xế cần thao tác ngược lại, tức là bám sát bánh sau vào phần bụng - đường cong hẹp. Cách này giúp đầu xe có khoảng lùi rộng hơn, tránh việc bánh còn lại bị chèn ra ngoài.

Tình huống này khá hay gặp khi chúng ta phải lùi xe vào các vị trí đỗ ở chung cư hay trung tâm thương mại. Khi lùi và đánh lái về phía bên nào, lái xe cố gắng căn mép xe phía sau vào sát xe bên cạnh hoặc vạch sơn của phía bên đó để xe "vào chuồng" được dễ và gọn gàng nhất.

“Nghe thì đơn giản, nhưng nếu không nắm chắc và ít thực hành, nhiều lái mới thường lúng túng, dễ mắc lỗi va quệt. Đây là kinh nghiệm tôi luôn nhắc học viên phải luyện thường xuyên luyện tập”, anh Tùng nhấn mạnh.

Ngoài câu "tiến bám lưng, lùi bám bụng", vị tài xế giàu kinh nghiệm này còn đưa ra nhiều câu khẩu quyết khác hay được truyền tai nhau như: Côn ra, ga vào; Mưa tránh trắng, nắng tránh đen; Ba giây xanh thì bỏ, ba giây đỏ thì đi; Chó tránh đầu, trâu tránh đuôi...

Hoàng Hiệp (ghi)

Còn những mẹo hay kinh nghiệm gì hữu ích khi lái xe? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận. Mời bạn đọc gửi tin bài, video, hình ảnh về Báo VietNamNet qua email: Otoxemay@vietnamnet.vn. Những nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin trân trọng cảm ơn!