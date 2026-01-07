Nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội đã điều động Đội CC&CNCH khu vực số 11 và số 2 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH) xuất 1 xe chỉ huy, 4 xe chữa cháy cùng 24 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Đồng thời, chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy.

Tại hiện trường, qua trinh sát nắm tình hình, ngôi nhà xảy ra cháy cao 3 tầng, diện tích khoảng 90m². Đám cháy tại khu vực tầng 1 đã được người dân sử dụng phương tiện tại chỗ dập tắt, toàn bộ những người trong nhà đã tự thoát ra ngoài trong tình trạng tỉnh táo.

Chỉ huy chữa cháy sau đó đã nhanh chóng chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ mang theo thiết bị bảo hộ cá nhân, bình thở di chuyển lên các tầng phía trên để tìm kiếm, kiểm tra hiện trường, đồng thời phối hợp với chủ nhà rà soát số lượng người sinh sống trong nhà.

Trước nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe do khói, khí độc, chỉ huy chữa cháy yêu cầu chủ nhà khẩn trương đưa toàn bộ người sinh sống trong nhà đến cơ sở y tế gần nhất để kiểm tra sức khỏe.

Hiện trường vụ cháy trên phố Trần Cung. Ảnh: CACC

Hiện tại, 15 người sinh sống trong căn nhà xảy ra cháy đã được các y, bác sĩ Bệnh viện E thăm khám, điều trị và sức khỏe ổn định.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân và thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, thống kê, làm rõ theo quy định của pháp luật.