Theo đó, “Vua lưới” Quốc Khánh đã chính thức có bến đỗ mới khi ký kết hợp tác cùng Soxter, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp.

Nhiều gương mặt hàng đầu trong làng Pickleball và Tennis Việt Nam hiện nay như Lý Hoàng Nam, Ken Tâm, Văn Phương, Nicholas Khamphilath… đã có mặt chia vui cùng "Vua lưới".

Lý Hoàng Nam và các đồng nghiệp tới chúc mừng đàn anh Quốc Khánh

“Tôi tin rằng mình có thêm một điểm tựa vững chắc để dám đặt mục tiêu cao hơn, xa hơn và mang về những kết quả xứng đáng cho đội ngũ, cho thương hiệu cũng như cho cộng đồng pickleball Việt Nam", Quốc Khánh chia sẻ.

Trước khi chuyển sang thi đấu pickleball cùng với Lý Hoàng Nam và nhiều VĐV quần vợt khác, Quốc Khánh từng có sự nghiệp khá lẫy lừng trong màu áo đội tuyển quần vợt Việt Nam.