Sau khi anh đánh bại số 2 thế giới Federico Staksrud ở bán kết, Hoàng Nam gặp Jack Wong ở chung kết PPA Asia Tour Open 2025 diễn ra ở Trung Quốc. Đối thủ của Hoàng Nam là tay vợt được đánh giá mạnh hàng đầu châu Á.

Ở set 1, Jack Wong nhập cuộc tốt, tạo cách biệt 4 điểm. Sau đó Hoàng Nam bình tĩnh điều chỉnh lối chơi, khai thác khoảng trống tốt để cần bằng điểm số. Tay vợt số 1 Việt Nam càng thi đấu càng tự tin, kết thúc set đầu với chiến thắng 11-4.

Hoàng Nam chiến thắng xứng đáng.

Sang set 2, Jack Wong thi đấu rất cố gắng, nhưng một lần nữa người chiến thắng vẫn là Hoàng Nam, với tỉ số 11-4, qua đó thắng chung cuộc 2-0, giành ngôi vô địch.

Lý Hoàng Nam không chỉ đăng quang tại giải PPA Tour Asia Hàng Châu 2025, mà còn đánh dấu danh hiệu PPA Tour đầu tiên trong sự nghiệp pickleball. Với thành tích này, Hoàng Nam nhận thưởng 5.000 USD (130 triệu đồng) cùng 1.500 điểm đánh đơn khu vực châu Á và 1.000 điểm đơn ở BXH tổng PPA Ranking.