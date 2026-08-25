Theo Nikkei Asia, trong 5 tháng đầu năm 2026, thị trường ô tô Trung Quốc đã đón nhận tới 542 mẫu xe mới, tương đương trung bình 3,6 mẫu xe mỗi ngày. Số lượng này cho thấy các hãng xe Trung Quốc đang chạy đua điên cuồng để tung ra các sản phẩm mới với tốc độ chóng mặt.

Ngay cả BYD, nhà sản xuất xe điện hàng đầu Trung Quốc, cũng đang phải vật lộn với số lượng mẫu xe cạnh tranh quá nhiều. Ảnh: Nikkei Asia

Thông tin này được ông He Zhiqi, Phó Chủ tịch điều hành BYD, chia sẻ trên mạng xã hội. Đáng chú ý, tốc độ ra mắt xe đôi khi còn cao hơn mức trung bình nói trên. Ngày 16/7 từng được gọi là “Thứ Năm điên rồ”, khi ít nhất 8 hãng xe đồng loạt giới thiệu sản phẩm mới nhằm duy trì doanh số bán hàng.

Trong khi xuất khẩu ô tô sản xuất tại Trung Quốc đang bùng nổ, thị trường nội địa lại có dấu hiệu suy yếu. Doanh số ô tô nói chung giảm 21%, còn xe năng lượng mới giảm 13%, một phần liên quan đến việc điều chỉnh các chính sách ưu đãi thuế.

Ngay cả những tên tuổi lớn cũng chịu ảnh hưởng. Theo ông Zhiqi, tốc độ ra mắt sản phẩm quá nhanh đang tạo ra áp lực không nhỏ cho các nhà sản xuất. Một mẫu xe có thể mất nhiều năm và tốn hàng tỷ nhân dân tệ để phát triển. Cuối cùng, sau khi trình làng, sức hút và doanh số ban đầu có thể chỉ kéo dài chưa đầy 3 tháng do thị trường liên tục xuất hiện quá nhiều mẫu xe mới.

Theo báo cáo, BYD ghi nhận doanh số giảm 16% trong nửa đầu năm 2026 và đây là lần đầu tiên trong 6 năm doanh thu nửa đầu năm của hãng sụt giảm. Tập đoàn Seres đứng trước nguy cơ thua lỗ, trong khi lợi nhuận nửa đầu năm của Great Wall được dự báo giảm khoảng 60%.

Theo ông He Zhiqi, ngành ô tô Trung Quốc đang đối mặt với tình trạng “rất tồi tệ” khi các hãng theo đuổi tăng trưởng bằng mọi giá. Trong bối cảnh nhiều gia đình đã sở hữu ô tô, thị trường có thể cần chuyển từ mục tiêu liên tục tăng sản lượng sang khai thác tốt hơn lượng xe đang lưu hành.

Ông William Li, CEO Nio cũng nhận định thị trường ô tô Trung Quốc đang bước vào giai đoạn trưởng thành hơn. Điều này có thể khiến doanh số tăng chậm nhưng ổn định hơn, đồng thời buộc các hãng phải cân nhắc giảm tốc độ tung ra sản phẩm mới. Tuy nhiên, với mức độ cạnh tranh khốc liệt hiện nay, không phải nhà sản xuất nào cũng sẵn sàng đi chậm lại nếu lo ngại bị đối thủ vượt qua.

Theo Carscoops, Nikkei Asia

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