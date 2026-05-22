Ngày 22/5, Công an TP Đồng Nai cho biết đã bắt giữ Trịnh Văn Sơn (SN 1982, ngụ xã Thanh Sơn), đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về hành vi cố ý gây thương tích.

Trịnh Văn Sơn tại cơ quan công an. Ảnh: A.X

Theo hồ sơ vụ án, cuối năm 2022, Trịnh Văn Sơn dùng cây sắt tấn công chị V.H.M. (SN 1986, vợ cũ của Sơn), gây thương tích nặng với tỷ lệ tổn thương cơ thể 48%.

Ngày 19/9/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Sơn để điều tra hành vi cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn và xuất cảnh sang Hàn Quốc nhằm né tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng.

Đến ngày 19/1/2026, Cơ quan CSĐT ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Sơn. Qua các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định đối tượng sẽ nhập cảnh trở lại Việt Nam.

Tối 20/5, khi Sơn vừa đáp xuống Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, tổ công tác của Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp lực lượng chức năng tại cửa khẩu tổ chức bắt giữ thành công.