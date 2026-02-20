Xuân Bính Ngọ về trên khắp mọi miền Tổ quốc, mang theo niềm vui, niềm tin và kỳ vọng mới của hàng triệu đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào các tôn giáo.

Trong dòng chảy ấy, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (Đại hội XIV) với những quyết sách mang tính “bệ phóng” đã tiếp tục khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của công tác dân tộc, tôn giáo – trụ cột vững chắc trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và phát triển nhanh, bền vững đất nước.

Đại đoàn kết dân tộc là nền tảng sức mạnh quốc gia. Ảnh: Thanh Thanh

Phát triển bao trùm, không bỏ ai lại phía sau

Mục tiêu “không bỏ ai lại phía sau” là cam kết nhân văn của Đảng và Nhà nước ta, bảo đảm mọi người dân, đặc biệt người dân ở vùng sâu, vùng xa, được thụ hưởng thành quả phát triển. Kiên trì mục tiêu này, Văn kiện Đại hội XIV xác định phát triển nhanh, bền vững gắn với tiến bộ và công bằng xã hội là lựa chọn mang tính nền tảng.

Định hướng chiến lược này được Tổng Bí thư Tô Lâm làm rõ trong phiên khai mạc Đại hội XIV ngày 20/1. Tổng Bí thư khẳng định, cùng với văn hóa, thì phát triển bền vững trước hết phải dựa vào con người.

“Tăng trưởng kinh tế phải gắn kết chặt chẽ với tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường, để đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao, để xã hội thực sự hài hòa, dân chủ, để người dân tin tưởng vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư đã khái quát những định hướng quan trọng của Văn kiện Đại hội XIV về phát triển bao trùm, không bỏ ai lại phía sau. Đó là chính sách xã hội phải công bằng, hiệu quả, bền vững; đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; chú trọng chăm sóc sức khỏe; giảm nghèo bền vững; chăm lo mọi mặt đời sống của người dân,…

Đây cũng là mục tiêu hướng đến của hệ thống chính sách đầu tư, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội ở những địa bàn “lõi nghèo” của cả nước được triển khai bền bỉ trong những năm qua. Riêng giai đoạn 2021-2025, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg (Chương trình MTQG 1719) được triển khai ở vùng này đã góp phần giải quyết những nhu cầu bức thiết, cấp bách nhất.

Theo báo cáo của Bộ Dân tộc và Tôn giáo, trong 5 năm, Chương trình MTQG 1719 đã hỗ trợ đất ở cho 10.549 hộ; hỗ trợ nhà ở cho 42.567 hộ; hỗ trợ trực tiếp đất sản xuất cho 13.387 hộ; hỗ trợ chuyển đổi nghề cho 54.899 hộ; quy hoạch, sắp xếp, ổn định dân cư cho 25.056 hộ; đầu tư 6.018 công trình giao thông nông thôn, với 8.673 km đường giao thông được nhựa hóa, bê tông hóa…

Với nguồn lực từ các chương trình, dự án đầu tư, hỗ trợ, đến nay việc thực hiện 28 chỉ tiêu trong Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Trong đó có 2 thành tựu mang tính nền tảng để tiếp tục thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng miền, dân tộc là giảm nghèo và thu nhập.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, giai đoạn 2021-2025, tỷ lệ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm bình quân 4,45%/năm. Hết năm 2025, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 58 triệu đồng/năm; ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đạt khoảng 46 triệu đồng/năm.

Những thành tựu về kinh tế - xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số là rất đáng tự hào. Nhưng như Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định tại Đại hội XIV, “tự hào để thêm trách nhiệm, thêm động lực phấn đấu, tuyệt đối không được ‘ngủ quên trên vòng nguyệt quế’”. Chính vì vậy, trong các nhiệm vụ hướng tới phát triển bao trùm, Đại hội XIV của Đảng yêu cầu tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và thực hiện tốt các chính sách dân tộc.

Vun đắp nền tảng sức mạnh quốc gia

Những thành tựu của đất nước nói chung, của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nói riêng sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là nền tảng để đất nước vươn mình trong kỷ nguyên mới. Nhưng Đảng ta cũng nhận định, trong 5 năm tới, đất nước sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, có những mặt gay gắt, nặng nề hơn so với giai đoạn trước.

Trước những nguy cơ còn diễn biến phức tạp, Đảng ta nhận định các thế lực thù địch, phản động tiếp tục thực hiện nhiều thủ đoạn, âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ. Vì vậy, Đại hội XIV tiếp tục yêu cầu thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, niềm tin của Nhân dân không đến từ lời nói, mà đến từ việc làm, từ sự công tâm, liêm chính của cán bộ, từ hiệu quả của bộ máy; từ sự công bằng trong thụ hưởng; từ kết quả bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, cũng như việc giải quyết kịp thời, thấu đáo những bức xúc chính đáng của người dân, doanh nghiệp.

“Bước vào giai đoạn mới, càng phải chăm lo xây dựng thế trận lòng dân. Thế trận lòng dân vững thì quốc phòng, an ninh vững. Thế trận lòng dân vững thì khó khăn nào cũng vượt qua, thách thức nào cũng được hóa giải”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Đại hội XIV xác định các chính sách xã hội phải công bằng, hiệu quả, bền vững, chăm lo mọi mặt đời sống của người dân, giảm nghèo bền vững, không bỏ ai lại phía sau. Ảnh: Quốc Dũng

Để chăm lo thế trận lòng dân, vun đắp khối đại đoàn kết dân tộc, Đại hội XIV xác định tiếp tục bảo đảm các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tương trợ cùng phát triển; thúc đẩy tính tích cực, ý chí tự lực, tự cường của đồng bào các dân tộc trong phát triển kinh tế - xã hội, vươn lên thoát nghèo và giảm nghèo đa chiều bền vững.

Đại hội XIV tiếp tục nhấn mạnh vai trò của nguồn lực tôn giáo trong sự nghiệp phát triển đất nước khi xác định bảo đảm, tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và không tín ngưỡng, tôn giáo của người dân; vận động, đoàn kết, tập hợp các tổ chức tôn giáo, tín đồ, chức sắc, chức việc, nhà tu hành sống “tốt đời, đẹp đạo”, đồng hành cùng dân tộc, tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

Quan điểm này thể hiện nhận thức ngày càng đầy đủ, sâu sắc, toàn diện hơn về vai trò của tôn giáo trong đời sống xã hội hiện nay; đồng thời khẳng định sự vận dụng, sáng tạo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo và giải quyết vấn đề tôn giáo trong điều kiện chủ nghĩa xã hội được kế thừa và phát huy tại Đại hội lần thứ XIV của Đảng.