Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khẳng định, trong những thành tựu chung mà Việt Nam đã đạt được, bà con các tôn giáo đã đồng hành, làm tốt công tác an sinh xã hội và có nhiều đóng góp cùng đất nước. (Ảnh: Mạnh Cường)

Cùng dự buổi tiếp có Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Hoài Bắc, lãnh đạo các vụ, đơn vị trực thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo cùng các linh mục Đoàn Tổng Giám mục Hà Nội.

Phát biểu tại buổi tiếp, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội Giuse Vũ Văn Thiên chúc mừng, cảm ơn Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ đã tạo điều kiện giúp đỡ Giáo hội Công giáo trong thời gian qua. Đồng thời, Tổng Giám mục bày tỏ tin tưởng những vấn đề liên quan đến các dân tộc thiểu số và tôn giáo được chính quyền quan tâm, giải quyết thấu đáo.

Toàn cảnh buổi tiếp. (Ảnh: Mạnh Cường)

Cảm ơn những lời thăm hỏi, lời chúc tốt đẹp của Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội Giuse Vũ Văn Thiên và Đoàn Tổng Giám mục Hà Nội nhân dịp Đoàn đến thăm, chúc Tết Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chúc mừng ngài Tổng Giám mục, các chức sắc, linh mục giáo phận, giáo dân một năm an lành, hạnh phúc và thành công.

Bộ trưởng thông tin với Đoàn công tác về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng vừa được tổ chức rất thành công. Trong đó khẳng định rõ, mục đích tối thượng của Đảng là vì dân, người dân vừa là mục tiêu, vừa là chủ thể, vừa là động lực.

Bộ trưởng nhấn mạnh, nhìn lại năm 2025, Việt Nam đã vượt qua rất nhiều khó khăn, thách thức, giữ gìn ổn định trên các lĩnh vực. Không chỉ thế, Việt Nam còn vươn lên như một điểm sáng của thế giới, được nhiều quốc gia tìm đến, học hỏi. Đặc biệt, chỉ số hạnh phúc của người Việt Nam tăng 37 bậc trong những năm qua đã cho thấy sự ổn định của một quốc gia đang phát triển.

Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội Giuse Vũ Văn Thiên tặng hoa chúc mừng, chụp ảnh lưu niệm với Bộ trưởng Đào Ngọc Dung và các đại biểu tại buổi tiếp. (Ảnh Mạnh Cường)

Bộ trưởng khẳng định, trong những thành tựu chung mà Việt Nam đã đạt được, bà con các tôn giáo đã đồng hành, làm tốt công tác an sinh xã hội và có nhiều đóng góp cùng đất nước.

Trong không khí phấn khởi của những ngày chuẩn bị đón Xuân Bính Ngọ 2026, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung bày tỏ, việc thành lập Bộ Dân tộc và Tôn giáo là để thực hiện nhiệm vụ tốt hơn, trong đó có việc phục vụ mọi hoạt động của các tổ chức tôn giáo, phát huy sức mạnh các tổ chức tôn giáo, xây dựng khối đại đoàn kết thật sự vững mạnh.

"Chỉ có đoàn kết thì mới thành công", Bộ trưởng nhấn mạnh.