Sáng 14/4, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc giữa lãnh đạo Chính phủ với Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan về tình hình triển khai các nhiệm vụ được giao của Bộ Y tế và một số đề xuất, kiến nghị trong công tác y tế, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Cuộc họp cũng cho ý kiến về việc xử lý các tồn đọng liên quan 2 dự án xây dựng cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và cơ sở 2 Bệnh viện Việt Đức tại tỉnh Ninh Bình.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Y tế về tình hình triển khai các nhiệm vụ được giao của Bộ Y tế. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định, Chính phủ đang quyết liệt, tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vấn đề, dự án tồn đọng kéo dài, quyết tâm xử lý, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, trong đó có những nội dung thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế.

Người đứng đầu Chính phủ giao các Phó Thủ tướng phụ trách lĩnh vực trực tiếp chỉ đạo, làm việc với các bộ, ngành liên quan để tháo gỡ, xử lý dứt điểm các tồn tại, vướng mắc.

Cho biết vướng mắc của Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2 chủ yếu về công tác phối hợp, Thủ tướng yêu cầu các Bộ: Y tế, Xây dựng, Quốc phòng, Công an chỉ đạo các cơ quan liên quan tập trung huy động tối đa nguồn lực, thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả để khẩn trương xử lý dứt điểm tồn tại, vướng mắc.

Thủ tướng cũng yêu cầu hoàn thiện các hồ sơ trong thi công, nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy, cấp phép môi trường và hoàn thành công việc còn lại, dứt khoát đưa 2 bệnh viện đi vào hoạt động trong quý 2/2026, theo đúng chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù để vận hành hoạt động của 2 bệnh viện, hoàn thành chậm nhất trong tháng 4.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ đạo Bộ Y tế tập trung rà soát kỹ các nhiệm vụ, đề án được cấp có thẩm quyền giao; định kỳ báo cáo Thủ tướng cập nhật tiến độ, tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ.

Xây dựng kế hoạch triển khai khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho người dân

Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương hoàn thiện dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) và hoàn thiện chức năng quản lý Nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Theo yêu cầu của Thủ tướng, Bộ Y tế cần xây dựng kế hoạch, lộ trình triển khai khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho người dân, trong đó có một số đối tượng ưu tiên ngay trong năm 2026, nhất là ở vùng sâu, vùng xa; rà soát, tổ chức lại hệ thống phân phối dược phẩm khoa học, hiệu quả hơn.

Nhấn mạnh các nhiệm vụ cụ thể triển khai Nghị quyết 57, Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế quyết liệt khẩn trương hoàn thiện các cơ sở dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống” trong quý 2/2026.

Cùng với đó, theo Thủ tướng, cần quyết liệt cải cách, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, cắt giảm ngành nghề kinh doanh có điều kiện để giảm thời gian, chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp; tiếp tục tái cấu trúc các thủ tục hành chính theo hướng tái sử dụng dữ liệu, những thông tin, dữ liệu đã có thì không được yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp.

Thủ tướng cũng giao Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà trực tiếp chỉ đạo, làm việc với Bộ Y tế về triển khai các nhiệm vụ được giao.

Thủ tướng đồng thời cho ý kiến về các kiến nghị, đề xuất liên quan thanh toán các chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế vượt dự toán, vượt tổng mức thanh toán giai đoạn 2018-2022; chuẩn bị triển khai các dự án đầu tư công theo kế hoạch trung hạn; điều chỉnh chế độ phụ cấp ưu đãi và phụ cấp đặc thù; lộ trình tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế; đề án hoàn thiện bộ máy quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm; cơ chế thử nghiệm chính sách trong lĩnh vực y tế…