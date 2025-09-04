"Mưa đỏ" tăng trưởng doanh thu với tốc độ chưa từng thấy.

Tính tới 18h ngày 4/9, Mưa đỏ đã vượt mốc 475 tỷ đồng, chính thức vượt qua Nhà bà Nữ của Trấn Thành để đứng ở vị trí thứ 3 trong top những phim có doanh thu cao nhất mọi thời, theo số liệu của Box Office Vietnam.

Hiện Mưa đỏ chỉ đứng sau Mai (551 tỷ đồng) và sau Lật mặt 7 (483 tỷ đồng) của Lý Hải một khoảng cách rất ngắn. Với đà tăng trưởng doanh thu như hiện nay, tác phẩm của đạo diễn Đặng Thái Huyền sẽ soán ngôi á quân phòng vé của Lật mặt 7 vào ngày 5/9. Phim được dự đoán sẽ lật đổ Mai của Trấn Thành vào cuối tuần này để trở thành tác phẩm có doanh thu cao nhất mọi thời đại.

Mưa đỏ trở thành hiện tượng của phòng vé Việt 2025 khi trở thành phim có doanh thu cao nhất phòng vé chỉ sau 10 ngày công chiếu. Đây cũng là tác phẩm đầu tiên của một đạo diễn nữ lọt top 3 doanh thu cao nhất lịch sử vốn là vị trí độc tôn của Trấn Thành và Lý Hải.

Ê-kíp phim phim "Mưa đỏ" trên phim trường tại Quảng Trị.

Giữa lúc bộ phim đang gây bão phòng vé, Điện ảnh Quân đội Nhân dân - đơn vị sản xuất Mưa đỏ tổ chức chiếu phim tri ân, phục vụ lãnh đạo chính quyền địa phương, các đơn vị Quân đội, nhân dân phối hợp sản xuất phim trên địa bàn tỉnh Quảng Trị trong 2 ngày 4 và 5/9 tại sân khu di tích Thành Cổ; Rạp Rio CINEMAS Vincom Plaza Đông Hà, Quảng Trị và Hội trường, nhà văn hóa của tỉnh tại Thành Phố Đồng Hới.

Đây là hoạt động tri ân, nhằm tưởng nhớ và tôn vinh sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn tới nhân dân, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã luôn đồng hành, hỗ trợ đoàn làm phim trong suốt quá trình sản xuất tác phẩm.

Thông qua đợt chiếu phim, Điện ảnh Quân đội nhân dân mong muốn góp phần tuyên truyền, lan tỏa sâu rộng những giá trị lịch sử to lớn, khẳng định sức mạnh của truyền thống yêu nước, ý chí kiên cường, tinh thần chiến đấu anh dũng và bất khuất của quân và dân ta trong trận chiến lịch sử tại Thành cổ Quảng Trị.

Đây là một trong những trang sử bi tráng nhất của dân tộc, nơi mà hàng vạn chiến sĩ và đồng bào đã hy sinh vì sự nghiệp thống nhất đất nước. Những hình ảnh, chi tiết và câu chuyện trong Mưa đỏ không chỉ tái hiện lại lịch sử, mà còn làm sống dậy tinh thần bất diệt của một thế hệ đã ngã xuống vì hòa bình, độc lập, tự do, để thế hệ hôm nay và mai sau luôn khắc ghi, trân trọng.