Thành lập từ năm 1994, Westlake Compounds Việt Nam là thành viên của Westlake Global Compounds, trực thuộc Tập đoàn Westlake với khoảng 16.000 nhân viên trên toàn cầu. Westlake Global Compounds là đơn vị hàng đầu thế giới trong lĩnh vực cung cấp hạt nhựa PVC cho các ngành công nghiệp như y tế, ô tô, xây dựng, hàng tiêu dùng và bao bì.

Hành trình xây dựng nơi làm việc lý tưởng

Westlake Compounds Việt Nam luôn hướng đến việc áp dụng các phương pháp quản trị nhân sự tiên tiến, thể hiện qua mức độ gắn kết cao của đội ngũ nhân viên và môi trường làm việc tích cực, chuyên nghiệp.

Với phương châm hoạt động “Con người là tài sản quý giá nhất”, Westlake Compounds Việt Nam không ngừng nỗ lực xây dựng một môi trường làm việc an toàn, gắn kết và hạnh phúc.

Người sáng lập Tập đoàn Westlake - ông T.T. Chao chia sẻ: “Chúng tôi đặt sự an toàn lên hàng đầu và đó sẽ luôn là ưu tiên số một. Không có công việc nào quan trọng hay khẩn cấp đến mức mọi người không thể dành thời gian để làm việc một cách an toàn. Sự sống là quý giá và không thể thay thế.”

Chăm sóc sức khỏe toàn diện

Westlake Compounds Việt Nam triển khai nhiều chương trình chăm sóc sức khỏe với sự hỗ trợ từ chuyên gia và các hoạt động nội bộ. Nhà máy có phòng tập thể dục để nhân viên có thể tập luyện sau giờ làm việc. Các cuộc thi chạy, bơi, đá bóng… được tổ chức hàng năm nhằm nâng cao thể chất, gắn kết đội nhóm và xây dựng tinh thần đồng đội.

Westlake Compounds Việt Nam cũng đầu tư xây dựng nhà máy mới với tiêu chuẩn cao, tự động hóa hiện đại nhằm cải thiện môi trường làm việc.

Chăm sóc sức khỏe tinh thần cũng là một tiêu chí mà công ty chú trọng. Westlake Compounds Việt Nam tạo ra môi trường làm việc vui vẻ thông qua các hoạt động như: Kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ, Ngày Phụ nữ Việt Nam, Ngày Quốc Tế Thiếu Nhi, Trung thu, Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Chiến Thắng & Quốc tế Lao động, Quốc khánh Hoa Kỳ, Quốc khánh Việt Nam, thi bóng đá, trang trí Giáng sinh, mừng Tết Dương lịch, tiệc tất niên, Lễ tình nhân, quà sinh nhật, thi tài năng, thi cắm hoa, thi nấu ăn, thi trang trí bánh sinh nhật công ty… và nhiều hoạt động khác.

Chính sách lương thưởng cạnh tranh

Bên cạnh gói lương cạnh tranh, Westlake Compounds Việt Nam ghi nhận đóng góp của nhân viên qua các giải thưởng như: Giải thưởng Bữa tối, Nhân viên của Quý, Giải thưởng Làm việc lâu năm, và tiền thưởng cho cá nhân xuất sắc. Hàng quý, Westlake Compounds Việt Nam tổ chức lễ trao giải để cấp quản lý trực tiếp gửi lời cảm ơn và giấy chứng nhận đến nhân viên.

Đào tạo và phát triển

Westlake Compounds Việt Nam tổ chức các chương trình đào tạo toàn diện, bao gồm kỹ năng mềm và kỹ thuật chuyên sâu, nhằm nâng cao năng lực cho cả nhân viên vận hành và nhân viên hỗ trợ.

Giao tiếp minh bạch

Westlake Compounds Việt Nam duy trì các kênh giao tiếp mở, nơi nhân viên có thể phản hồi trực tiếp đến các cấp quản lý, tổng giám đốc và bộ phận nhân sự để cùng nhau cải thiện môi trường làm việc.

Trách nhiệm xã hội

Westlake Compounds Việt Nam tổ chức các hoạt động cộng đồng như hiến máu, thăm trại trẻ mồ côi, giải chạy gây quỹ cho bệnh nhân ung thư… thể hiện cam kết phát triển bền vững không chỉ cho doanh nghiệp mà còn cho cộng đồng.

Công ty không chỉ xây dựng một doanh nghiệp phát triển bền vững mà còn kiến tạo một đội ngũ nhân sự gắn bó, tài năng và hạnh phúc, mang lại giá trị cho khách hàng, nhân viên và xã hội; đồng thời tiếp tục củng cố hành trình chăm sóc nhân viên và nỗ lực trở thành nơi làm việc tốt.

Bà Nguyễn Thị Huyền Trang - Trưởng phòng Nhân sự chia sẻ: “Chúng tôi rất vinh dự khi Westlake Compounds Việt Nam tiếp tục được vinh danh với giải thưởng danh giá này trong 4 năm liên tiếp. Giải thưởng là minh chứng rõ ràng cho sự cống hiến và tinh thần đoàn kết của toàn thể đội ngũ. Với sự đồng lòng đoan kết của toàn bộ cán bộ nhân viên công ty, chúng tôi đã cùng nhau tạo nên Westlake Compounds Việt Nam - một trong những nơi làm việc tốt”.

Bích Đào