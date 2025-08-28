Hôm nay, Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng và Ban Thường vụ Thành ủy Huế; Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi để cho ý kiến vào dự thảo văn kiện và đề án nhân sự cấp ủy trình Đại hội đại biểu của Đảng bộ các địa phương nhiệm kỳ 2025-2030.

Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá cao những kết quả quan trọng mà Cao Bằng và TP Huế đã đạt được, cơ bản tán thành với dự thảo các văn kiện.

Chủ tịch nước đề nghị 2 địa phương tiếp tục tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành và các ủy viên Bộ Chính trị để hoàn thiện các văn kiện và nhân sự trình Đại hội, bảo đảm đáp ứng được tầm nhìn và định hướng phát triển trong bối cảnh tình hình mới.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Cổng TTĐT Đảng Cộng sản

Theo Chủ tịch nước, tỉnh Cao Bằng cần khai thác tốt tiềm năng, lợi thế du lịch về nguồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Tỉnh cần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tuyến vành đai biên giới, phát triển kinh tế biên mậu gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ gìn biên giới hoà bình, hữu nghị; phát triển kinh tế rừng; chăm lo và nâng cao đời sống nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số...

Bên cạnh đó, tỉnh phải đẩy mạnh đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng giao thông, kết nối liên vùng, tập trung hoàn thành tuyến đường bộ cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh và Bắc Kạn - Cao Bằng, tuyến kết nối cao tốc với các cửa khẩu quốc tế, song phương, các khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó, khu cảnh quan thác Bản Giốc...

Với TP Huế, theo Chủ tịch nước cần tận dụng lợi thế riêng có xây dựng thương hiệu Huế - thành phố văn hóa, du lịch, ẩm thực đặc sắc song song với việc bảo tồn, gìn giữ tối đa các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể; chú trọng phát triển kinh tế biển. Thành phố cần xác định các lĩnh vực đột phá và mở rộng các dịch vụ có giá trị gia tăng cao để tăng ngân sách cho tỉnh; đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và đô thị theo hướng hiện đại, đồng bộ, mở ra không gian phát triển mới, xứng tầm đô thị trực thuộc Trung ương.

Hai địa phương tập trung hoàn thiện tổ chức bộ máy tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động, năng lực quản trị của chính quyền địa phương 2 cấp, nhất là cấp cơ sở; chăm lo xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức...

Chủ tịch nước đề nghị Đảng bộ tỉnh Cao Bằng và Đảng bộ TP Huế xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết để trình Đại hội theo hướng rõ mục tiêu, nhiệm vụ, nguồn lực, rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, có thể tổ chức thực hiện ngay sau Đại hội...

Kết luận buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của 2 địa phương, cơ bản tán thành với dự thảo các văn kiện đã triển khai thực hiện theo tinh thần Chỉ thị số 45, đánh giá toàn diện kết quả đạt được trong 5 năm qua, thẳng thắn chỉ rõ hạn chế, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm.

Với Hải Phòng trong nhiệm kỳ mới, theo Thủ tướng, Thành ủy Hải Phòng cần tiếp tục tiếp thu ý kiến của các ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, của các ban, bộ, ngành và đặc biệt là cụ thể hóa ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm đối với thành phố trong cuộc làm việc gần đây. Thành phố cần hoàn thiện các văn kiện và nhân sự trình Đại hội, bảo đảm đáp ứng được tầm nhìn và định hướng phát triển trong bối cảnh tình hình mới, trong không gian phát triển mới với những tiềm năng, lợi thế của Hải Phòng…

Đặc biệt, Hải Phòng cần quan tâm xây dựng hệ thống chính trị các cấp vững mạnh, bảo đảm quốc phòng vững chắc, giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại; chăm lo và nâng cao đời sống nhân dân.

Với Quảng Ngãi trong nhiệm kỳ mới, Tỉnh ủy cần quán triệt sâu sắc các quan điểm và tư tưởng chỉ đạo của Đảng đã được nêu trong dự thảo các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương sẽ trình Đại hội 14, các nghị quyết, chủ trương của Trung ương về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng.

Tỉnh cần tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; xác định lại vị thế của tỉnh trong tổng thể không gian phát triển vùng và liên kết vùng; cơ cấu lại nền kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới với trọng tâm là nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Tỉnh cần tăng cường ổn định và phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, là cơ sở để xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, bảo đảm sự phát triển của tỉnh; phấn đấu giảm nhanh và bền vững tỉ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số. Việc phát triển kinh tế - xã hội phải gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ quốc gia.

Bộ Chính trị đánh giá dự thảo văn kiện và đề án nhân sự của các địa phương trên cơ bản đủ điều kiện để trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2025-2030.