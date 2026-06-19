Mang lối sống hiện đại đến mọi gia đình Việt Nam

Lựa chọn Mèo Vạc - xã miền núi phía Bắc Tổ quốc để đặt cửa hàng thứ 5.000 thể hiện rõ nét hành trình thu hẹp khoảng cách tiếp cận bán lẻ hiện đại giữa thành thị và nông thôn, giữa các trung tâm kinh tế lớn với những địa phương vùng sâu, vùng xa.

Đại biểu tham dự khai trương cửa hàng WinMart+ thứ 5.000

Bà Phương Nguyễn, Tổng Giám đốc WinCommerce cho biết: “Từ những thành phố lớn đến vùng núi xa xôi nơi địa đầu biên cương Tổ quốc, mỗi cửa hàng WinMart+ mở ra là một cam kết: mọi gia đình Việt Nam đều xứng đáng được tiếp cận hàng hóa chất lượng, minh bạch nguồn gốc, dịch vụ hiện đại và một cuộc sống tốt đẹp hơn mỗi ngày”.

Không chỉ mang lại trải nghiệm mua sắm thuận tiện hơn cho người tiêu dùng, sự hiện diện của WinMart+ tại các địa phương còn góp phần tạo việc làm, thúc đẩy lưu thông hàng hóa và hỗ trợ phát triển kinh tế địa phương. Với WinCommerce, phát triển kinh doanh luôn gắn liền với việc tạo ra giá trị cho cộng đồng và xã hội.

Đại diện WinMart+ trao tặng 5.000 phần quà cho các hộ gia đình các xã Mèo Vạc, Đường Hồng và Yên Cường thuộc tỉnh Tuyên Quang

Nhân dịp khai trương cửa hàng thứ 5.000, WinMart+ phối hợp cùng Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang trao tặng 5.000 phần quà thiết yếu cho các hộ gia đình tại các xã Mèo Vạc, Đường Hồng và Yên Cường như lời sẻ chia và cam kết mạnh mẽ: ở đâu có WinMart+, ở đó có sự đồng hành cùng cộng đồng địa phương.

Tăng gấp đôi quy mô mạng lưới sau gần 7 năm

Sau gần 7 năm, WinMart+ đã tăng gấp đôi quy mô, từ gần 2.500 vào cuối năm 2019 lên 5.000 cửa hàng vào tháng 6/2026, từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng hạ tầng bán lẻ hiện đại phủ rộng khắp Việt Nam. Hệ thống siêu thị WinMart và cửa hàng WinMart+/WiN phục vụ gần 500 triệu lượt khách hàng mỗi năm và đưa hơn 2 tỷ đơn vị sản phẩm đến tay người tiêu dùng trên khắp cả nước.

Năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu mở mới từ 1.000 - 1.500 điểm bán, trong đó khu vực nông thôn tiếp tục là động lực tăng trưởng chính. WinCommerce hướng tới quy mô khoảng 13.000 cửa hàng trên toàn quốc vào năm 2030, khẳng định vai trò dẫn dắt quá trình hiện đại hóa hạ tầng bán lẻ và nâng cao chất lượng cuộc sống của người tiêu dùng Việt Nam.

Hàng nghìn người dân đã đổ về WinMart+ Mèo Vạc để hòa mình vào không khí lễ hội sôi động

Hiện nay, hệ thống WinMart/WinMart+/WiN đã hiện diện tại khoảng 1.300 xã, phường trên cả nước. Tuy nhiên, gần 60% xã, phường vẫn chưa có sự hiện diện của WinMart+, cho thấy dư địa phát triển rất lớn của ngành bán lẻ hiện đại tại Việt Nam. Trong bối cảnh bán lẻ hiện đại mới chiếm khoảng 14% tổng thị trường bán lẻ, nhu cầu mở rộng hạ tầng thương mại đến các khu vực ngoài đô thị vẫn còn rất lớn.

“Mục tiêu của WinCommerce chưa bao giờ là chạy đua mở cửa hàng và số lượng điểm bán không phải là đích đến. Con số 5.000 cửa hàng ngày hôm nay là một cột mốc đáng tự hào trên hành trình lớn: mang lối sống hiện đại đến mọi gia đình Việt Nam”, bà Phương Nguyễn nhấn mạnh.

Không chỉ mở rộng mạng lưới mạnh mẽ, hiệu quả kinh doanh trên toàn chuỗi bán lẻ được cải thiện rõ rệt. Chi phí đầu tư và vận hành trên mỗi cửa hàng giảm khoảng 30% so với năm 2020. WinCommerce đang hướng tới mục tiêu đạt 1.000 tỷ đồng lợi nhuận vào năm 2026 - một bước ngoặt quan trọng của mô hình bán lẻ hiện đại tại Việt Nam.

Ở đâu có WinMart+, ở đó có sự đồng hành cùng cộng đồng địa phương

Sau nhiều năm đầu tư xây dựng nền tảng, WinCommerce không còn đơn thuần là một nền tảng bán lẻ, mà đang trở thành động cơ tăng trưởng quan trọng trong Consumer Operating System (cOS) - Hệ điều hành tiêu dùng mà Masan đang xây dựng. Đây là nền tảng kết nối người tiêu dùng, nhà bán lẻ và các thương hiệu trong một hệ sinh thái thống nhất nhằm tạo ra trải nghiệm mua sắm liền mạch và gia tăng giá trị trong tổng chi tiêu của người Việt.

Nhân dịp khai trương cửa hàng thứ 5.000 tại Mèo Vạc, WinMart+ triển khai chương trình ưu đãi “Giờ vàng giá sốc - Ưu đãi 50%”, rút thăm may mắn với 5.000 phần quà, các chương trình dùng thử sản phẩm, tặng bong bóng, kem, nước uống và quà tặng miễn phí. Tối 18/6, màn trình diễn ánh sáng bằng drone quy mô lớn đã diễn ra tại quảng trường xã Mèo Vạc. Hàng trăm thiết bị bay đồng loạt tạo nên những hình ảnh ấn tượng ghi dấu ấn 5.000 cửa hàng, hành trình những chuyến xe mang hàng hóa chất lượng đến khắp mọi miền đất nước và thông điệp “Mang lối sống hiện đại đến mọi gia đình Việt Nam”.

Vĩnh Phú