Xã Quảng Trực (Lâm Đồng) đang chuyển mình mạnh mẽ. Ảnh: Hải Dương

Năm 2026, xã Quảng Trực được giao chỉ tiêu thu ngân sách nội địa hơn 8 tỷ đồng và bố trí 6,2 tỷ đồng vốn đầu tư công cho 3 công trình sửa chữa, xây dựng cơ bản.

Đến thời điểm hiện tại, xã Quảng Trực đã thu ngân sách nội địa chạm mốc hơn 14,4 tỷ đồng, đạt 165% so với kế hoạch cả năm. Song song đó, công tác giải ngân vốn đầu tư công cũng đạt tiến độ ấn tượng với hơn hơn 6 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 98%.

Ông Nguyễn Văn Anh (phải), thăm một trại nuôi thỏ trên địa bàn. Ảnh: VA

Lý giải cho kết quả nói trên, ông Nguyễn Văn Anh – Chủ tịch UBND xã Quảng Trực cho biết, nguồn thu năm nay tăng mạnh chủ yếu nhờ vào sự tăng trưởng đột biến của thuế giá trị gia tăng (GTGT) và các khoản thu từ nguồn sử dụng đất trên địa bàn.

Theo Chủ tịch UBND xã Quảng Trực, để có được thành quả lọt top đầu toàn tỉnh về thu ngân sách nội địa, đơn vị đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như thường xuyên tăng cường phối hợp với cơ quan thuế để đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm túc nghĩa vụ nộp thuế, phí và lệ phí theo đúng quy định; thành lập tổ, đội chống thất thu thuế để rà soát, yêu cầu các hộ kinh doanh nhỏ lẻ đăng ký giấy phép kinh doanh, đưa hoạt động kinh tế tư nhân vào khuôn khổ pháp luật.

Chủ tịch UBND xã Quảng Trực cũng thông tin, để có được thành quả trên, ngoài sự nỗ lực của chính quyền địa phương còn có sự hỗ trợ rất nhiều từ cơ quan thuế.

Theo đó, cơ quan thuế khu vực thường xuyên cử cán bộ trực tiếp tham gia hướng dẫn người dân tại Trung tâm Hành chính công để giúp người dân thuận lợi trong việc nộp thuế, đồng thời luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ kinh doanh và doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, buôn bán.

Giải ngân vốn đầu tư công gần đạt 100%

Công trình đường bê tông sắp hoàn thành. Ảnh: Hải Dương

Bên cạnh kết quả xuất sắc về thu ngân sách nội địa đạt 162%, xã Quảng Trực đang đẩy nhanh tiến độ các công trình đầu tư công. Hiện tại địa phương đã giải ngân gần 98% nguồn vốn 6,2 tỷ đồng được giao trong năm 2026, lọt top đầu trên toàn tỉnh.

Chia sẻ về những thuận lợi trong công tác giải ngân vốn đầu tư công, Chủ tịch UBND xã Quảng Trực Nguyễn Văn Anh cho biết, các dự án bao gồm 2 công trình giao thông và 1 công trình sửa chữa trường học.

Ông Anh thông tin, cả 3 công trình đều nhận được sự đồng thuận cao từ bà con nhân dân và hoàn toàn không vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng.

Bên cạnh đó, nhờ lựa chọn kỹ càng nhà thầu có năng lực và thường xuyên kiểm tra, giám sát tại công trường, mục tiêu 'tiền vốn đi đôi với chất lượng' luôn được đảm bảo.

Theo ông Nguyễn Văn Anh, những quả ngọt gặt hái được trong nửa đầu năm 2026 không phải là sự ngẫu nhiên, mà là kết quả từ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã cùng tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng, làm việc với xã Quảng Trực trong buổi tổng kết 6 tháng đầu năm 2026. Ảnh: VA

Tại hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm tại xã Quảng Trực, ông Lê Trọng Yên - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng đã đánh giá cao tinh thần đoàn kết, đồng thuận của tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, UBND xã Quảng Trực.

Ông Lê Trọng Yên nhấn mạnh, chính sự quyết liệt, sâu sát trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tập thể cán bộ nơi đây đã giúp một xã biên giới còn nhiều gian khó như Quảng Trực gặt hái được những kết quả xuất sắc ngoài mong đợi. Đây sẽ là bệ phóng vững chắc để địa phương tiếp tục hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội trong giai đoạn tiếp theo.

Quảng Trực là xã biên giới của tỉnh Lâm Đồng, có diện tích hơn 55.000 ha, dân số hơn 11.000 người, trong đó người đồng bào dân tộc thiểu số chiếm phần lớn. Kinh tế người dân chủ yếu dựa vào các loại cây công nghiệp như cà phê, hồ tiêu, và khoảng 5 năm trở lại đây là cây mắc ca.