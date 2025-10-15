Sau hợp nhất các đơn vị hành chính gồm Hưng Đạo, Nhật Tân, An Viên và thị trấn Vương, xã Hoàng Hoa Thám, tỉnh Hưng Yên bước vào chặng đường mới với quyết tâm cao trong công cuộc xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền và sự đồng lòng của nhân dân, diện mạo vùng quê đang chuyển mình mạnh mẽ, hướng tới mục tiêu đến năm 2030 cơ bản hoàn thiện các tiêu chí trở thành phường trực thuộc tỉnh.

Xác định phát triển kinh tế là trụ cột trong tiến trình xây dựng nông thôn mới, xã Hoàng Hoa Thám tập trung thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng thương mại - dịch vụ và công nghiệp, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp. Chính quyền địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất - kinh doanh mở rộng quy mô, đồng thời tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo kỹ năng thương mại điện tử, khởi nghiệp và quản trị tài chính cho người dân.

Nhờ đó, thương mại - dịch vụ hiện chiếm 46% cơ cấu kinh tế địa phương. Toàn xã có 1 trung tâm thương mại, 3 chợ truyền thống và hơn 2.500 hộ kinh doanh trong các lĩnh vực tạp hóa, ẩm thực, vui chơi, giải trí, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân.

Diện mạo nông thôn mới ngày càng khang trang, sạch đẹp.

Một người dân ở thôn Đa Quang chia sẻ, nhờ được Hội Nông dân và Quỹ Hỗ trợ nông dân giúp vay 259 triệu đồng, ông đầu tư mở rộng cửa hàng vật liệu xây dựng, tạo việc làm cho 8 lao động, mỗi năm lãi hơn 1 tỷ đồng. Đời sống gia đình thay đổi rõ rệt và ông càng thêm tin tưởng vào chủ trương xây dựng nông thôn mới của xã.

Không chỉ dịch vụ, lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của xã Hoàng Hoa Thám cũng phát triển mạnh với hơn 1.500 doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm, sản phẩm gỗ, dệt may, cung ứng việc làm ổn định cho hàng chục nghìn lao động, thu nhập bình quân đạt 8 – 9 triệu đồng/người/tháng.

Giai đoạn 2020 – 2025, địa phương tập trung đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp Ngô Quyền và Dị Chế. Trong đó, Cụm công nghiệp Ngô Quyền đã hoàn tất giải phóng hơn 29 ha mặt bằng và đang khởi công hạ tầng kỹ thuật; Cụm công nghiệp Dị Chế được HĐND tỉnh chấp thuận chủ trương chuyển đổi 18,4 ha đất để triển khai, hứa hẹn tạo cú hích lớn thu hút đầu tư và giải quyết việc làm.

Bên cạnh phát triển kinh tế, xã Hoàng Hoa Thám chú trọng xây dựng kết cấu hạ tầng và đời sống văn hóa nông thôn mới. Công tác quy hoạch, phân công trách nhiệm được triển khai bài bản, minh bạch. Các khoản đóng góp của người dân đều được công khai, tạo niềm tin và sự đồng thuận cao.

Từ năm 2020 đến nay, tổng kinh phí huy động xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu đạt hơn 2.072 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp hơn 1.331 tỷ đồng. Nguồn lực đó được đầu tư đồng bộ vào các công trình trọng điểm như giao thông, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, chỉnh trang ao hồ và môi trường.

Đến nay, 17/24 khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 100% các xã trước sáp nhập đều đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Những con đường bê tông thẳng tắp, những ngôi nhà khang trang xen lẫn vườn cây, tiểu cảnh, hoa tươi đã tạo nên diện mạo mới, tươi sáng cho vùng đất giàu truyền thống này.

Theo lãnh đạo xã Hoàng Hoa Thám, trong giai đoạn tới, xã tiếp tục lấy người dân làm trung tâm của chương trình phát triển. Chính quyền tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, tăng cường chuyển đổi số trong quản lý, đẩy mạnh cải cách hành chính, đồng thời nhân rộng các mô hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, mô hình khu dân cư kiểu mẫu gắn với văn hóa xanh - sạch - đẹp.

Với nền tảng vững chắc, sự đồng thuận của chính quyền và nhân dân, xã Hoàng Hoa Thám đang khẳng định bước đi vững vàng trên hành trình phát triển nông thôn mới kiểu mẫu. Vùng đất từng gắn liền với truyền thống hiếu học, cần cù, nay đang khoác lên mình tấm áo mới năng động, hiện đại và đầy sức sống, hứa hẹn trở thành điểm sáng trong bức tranh nông thôn mới của Hưng Yên.