Từ con đường đất lầy lội nay là những tuyến đường bê tông rộng mở, từ mái nhà tranh đến những ngôi nhà ngói đỏ khang trang, Chương trình xây dựng nông thôn mới đã thổi luồng sinh khí mới trên khắp các miền quê Việt Nam.

Sau gần 5 năm triển khai giai đoạn 2021 – 2025, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã trở thành một cuộc cách mạng thực sự, làm thay đổi tư duy, diện mạo và đời sống của hàng triệu người dân nông thôn.

Theo số liệu từ Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương, tính đến hết ngày 30/6/2025, cả nước có 6.084/7.669 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 2.567 xã đạt chuẩn nâng cao và 743 xã đạt chuẩn kiểu mẫu – tăng 700 xã so với cuối năm 2021, vượt xa mục tiêu cả giai đoạn. Mười ba tỉnh, thành phố đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, chiếm 87% mục tiêu giai đoạn 2021 – 2025. Thu nhập bình quân của người dân nông thôn đạt 54 triệu đồng/người/năm, tăng 1,3 lần so với năm 2020.

Hình ảnh nông thôn mới sáng, xanh, sạch, đẹp tại tỉnh Hưng Yên.

Bên cạnh đó, phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” cũng lan tỏa mạnh mẽ. Tính đến giữa năm 2025, cả nước đã huy động được hơn 3,7 triệu tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới. Hàng triệu hộ dân tự nguyện hiến hơn 98,2 triệu m² đất, đóng góp hàng chục nghìn tỷ đồng và hàng trăm triệu ngày công để làm đường, xây trường, dựng nhà văn hóa.

Từ Bắc tới Nam, hình ảnh người dân góp sức, góp của đã trở thành biểu tượng đẹp của tinh thần đại đoàn kết. Những con đường bê tông uốn lượn qua cánh đồng lúa chín vàng, những cây cầu nối nhịp đôi bờ, những mái trường mới rộn ràng tiếng cười – tất cả là kết tinh của niềm tin và khát vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan nhấn mạnh, Chương trình xây dựng nông thôn mới không thuần túy chỉ là chương trình phát triển hạ tầng nông thôn mà đây là quá trình nỗ lực làm thay đổi toàn diện mọi mặt đời sống nông thôn, làm cho nông thôn trở thành nơi đáng sống; nơi tích tụ đầy đủ các yếu tố về kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, nơi mỗi người cảm nhận được cuộc sống yên bình, hạnh phúc, nơi nuôi dưỡng khát vọng phát triển.

Cùng với phát triển hạ tầng, đời sống tinh thần của người dân được nâng cao rõ rệt. Các dịch vụ y tế, giáo dục, văn hóa, thông tin được mở rộng; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh; môi trường sống cải thiện đáng kể. Mỗi thôn, bản đều gìn giữ nét văn hóa truyền thống, đồng thời mở ra không gian sáng tạo mới, kết nối giữa truyền thống và hiện đại.

Theo ông Trần Nhật Lam, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương, Chương trình xây dựng nông thôn mới đã trở thành hình mẫu được thế giới ghi nhận trong việc thực hiện các Mục tiêu thiên niên kỷ, đặc biệt là giảm nghèo và phát triển nông thôn bền vững. “Đây là thành tựu của sự đồng thuận xã hội, của khát vọng vươn lên và tinh thần sáng tạo của người dân Việt Nam,” ông khẳng định.

Tiếp nối thành công đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang xây dựng Chương trình Mục tiêu quốc gia “Xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững” cho giai đoạn 2026 – 2035. Chương trình mới sẽ tích hợp hai mục tiêu lớn – phát triển nông thôn và giảm nghèo đa chiều – hướng đến xây dựng nông thôn hiện đại, toàn diện, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

Theo kế hoạch, đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu tăng thu nhập bình quân của người dân nông thôn gấp 2,5 – 3 lần so với năm 2020, giảm tỷ lệ nghèo đa chiều từ 1 – 1,5% mỗi năm và có ít nhất 65% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đến năm 2035, cả nước phấn đấu có 85% số xã đạt chuẩn, trong đó 30% đạt nông thôn mới hiện đại; khoảng 10 – 12 tỉnh, thành phố được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.