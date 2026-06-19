Theo Sở Cảnh sát New York, tiếng súng vang lên lúc khoảng 16h giờ địa phương ngày 18/6 gần phố West 44th và đại lộ Seventh.

Các video ghi tại hiện trường cho thấy sự nhộn nhịp thường ngày của Quảng trường Thời đại đã biến thành hỗn loạn sau khi nhiều tiếng nổ lớn vang lên. Các camera giám sát đã quay được cảnh 2 người lao ra đường, rút ​​vũ khí và nổ súng trước khi bỏ chạy khỏi hiện trường.

Theo đài RT, cảnh sát đã nhanh chóng truy đuổi một nghi phạm, bắt giữ người này và thu giữ một khẩu súng. Danh tính của nghi phạm chưa được tiết lộ, nhưng cảnh sát cho biết người này dưới 18 tuổi. Động cơ gây án chưa rõ ràng vì nhà chức trách vẫn đang điều tra xem vụ nổ súng là ngẫu nhiên hay có chủ đích.

Hiện chưa có báo cáo chính thức về bất kỳ trường hợp thương vong nào trong vụ việc. Sở cứu hỏa New York cho biết một người đã được đưa đến bệnh viện, nhưng không công bố thêm chi tiết. Trong khi đó, kênh CBS trích dẫn lời cảnh sát địa phương nói không có ai bị thương.

Vụ việc xảy ra chỉ vài giờ sau khi đám đông đổ về Manhattan để tham dự lễ diễu hành mừng chức vô địch của đội bóng rổ New York Knicks ở một khu vực khác trong thành phố New York. Các quan chức Mỹ lưu ý vụ xả súng ở Quảng trường Thời đại không liên quan đến lễ diễu hành, nơi khoảng 10.000 cảnh sát đã được triển khai để đảm bảo an ninh.

Vụ việc cũng xảy ra khi New York đang chật kín cổ động viên đến xem Giải vô địch bóng đá thế giới 2026 (World Cup 2026) và dự kiến ​​sẽ thu hút đông đảo người hâm mộ bóng đá hơn nữa khi khu vực New York/New Jersey chuẩn bị cho trận chung kết tại sân vận động MetLife vào ngày 19/7 tới.