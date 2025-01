Theo tờ New York Post, các nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện, và tất cả đều được hi vọng sẽ sống sót, do không ai rơi vào tình trạng nguy kịch.

Câu lạc bộ đêm Amazura có sức chứa lên tới 4.000 người, và thường xuyên tổ chức các buổi biểu diễn DJ và nhạc sống.

Video: RT

RT đưa tin, trong các video được chia sẻ trên mạng xã hội, số lượng lớn cảnh sát và xe cứu thương đã xuất hiện bên ngoài hộp đêm sau khi xảy ra vụ xả súng.

Động cơ gây án, và nghi phạm xả súng vẫn chưa thể xác định. Những kẻ tấn công được cho đã bỏ trốn khỏi hiện trường, và cảnh sát đang truy lùng. Sở cảnh sát Queens dự kiến sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết trong cuộc họp báo sắp tới.

Video: RT

Trước đó cùng ngày, nước Mỹ đã phải chứng kiến 2 vụ việc gây thương vong về người. Theo đó, một vụ tấn công khủng bố đã xảy ra ở New Orleans khiến 15 người thiệt mạng, và hơn 35 người khác bị thương. Sau đó, một vụ nổ liên quan đến một chiếc Tesla Cybertruck xảy ra bên ngoài khách sạn Trump International ở Las Vegas. Trong vụ việc này, tài xế đã thiệt mạng và 7 người khác bị thương nhẹ.