Cảnh sát tới hiện trường vụ xả súng. Ảnh: NBC News

Hãng tin NBC News dẫn tin từ cảnh sát Mỹ cho biết, có nhiều tay súng liên quan và nhà chức trách đã mở cuộc điều tra về vụ việc, nhưng hiện chưa có ai bị bắt giữ.

Vụ xả súng xảy ra tại quán "Taste Of The City Lounge" trên đường Franklin Ave, khu Crown Heights. Các nạn nhân thiệt mạng gồm 2 nam giới 27 tuổi và 35 tuổi, một người khác chưa rõ tuổi.

Ủy viên cảnh sát thành phố New York Jessica Tisch cho hay, có 8 người khác bị thương và được đưa tới bệnh viện, song các vết thương không nguy hiểm đến tính mạng.

Một đoạn video từ Brooklyn cho thấy, các điều tra viên đang có mặt bên trong nhà hàng với những vũng máu và mảnh kính vỡ trên sàn. Cảnh sát tiết lộ, ít nhất 36 vỏ đạn đã được tìm thấy tại hiện trường.

Hồi đầu tháng 8, Sở sảnh sát New York thống kê, ở Mỹ có 412 vụ nổ súng và 489 nạn nhân bị bắn trong năm 2025, ít hơn mức thấp kỷ lục trước đó là 426 vụ nổ súng vào năm 2017.