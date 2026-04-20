Hãng thông tấn CNN đưa tin, một vụ xả súng hàng loạt đã xảy ra tại thành phố Shreveport, bang Louisiana của Mỹ hôm 19/4 khiến ít nhất 8 trẻ em thiệt mạng và 3 người bị thương. Trong số người bị thương có 2 phụ nữ trưởng thành. Theo tiết lộ từ các cơ quan chức năng Mỹ, các trẻ em thiệt mạng nằm trong độ tuổi từ 1 – 14.

Giới chức thành phố Shreveport cho biết: “Cảnh sát đã xác định danh tính kẻ xả súng là Shamar Elkin. Đối tượng đã cướp 1 chiếc ô tô rồi bỏ trốn. Cảnh sát địa phương truy đuổi phương tiện này và nổ súng bắn hạ nghi phạm”.

Dù các cơ quan chức năng Mỹ cho đến nay chưa thể xác định được động cơ gây án của nghi phạm, nhưng các điều tra viên đang hướng đến khả năng nghi phạm Elkins có quen biết với vài người trong các nạn nhân. Theo tuyên bố trước đó của Thị trưởng thành phố Shreveport, nghi phạm được cho “có quan hệ với 2 phụ nữ bị thương trong vụ xả súng”.

Theo CNN, đã có ít nhất 114 vụ xả súng xảy ra ở Mỹ từ đầu năm đến nay.