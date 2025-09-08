Hiện trường sau vụ tấn công. Ảnh: Flash90

Báo Times of Israel dẫn lời cảnh sát Israel mô tả đây là một vụ khủng bố và 2 kẻ tấn công đã bị bắn hạ ngay tại hiện trường. Vụ việc xảy ra vào giữa buổi sáng hôm nay (8/9), gần xa lộ số 1 nối giữa các thành phố Jerusalem và Tel Aviv.

Nhà chức trách an ninh Israel cho biết, 2 đối tượng tấn công là người Palestine ở Bờ Tây, sử dụng súng tiểu liên tự chế để bắn vào mọi người.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã hoãn tham gia phiên điều trần về tham nhũng tại Tel Aviv vì vụ việc trên.

Một phụ nữ có mặt trên xe buýt khi vụ xả súng xảy ra kể: "Tôi lúc đó đang ở trên xe. Xe chật cứng người. Ngay khi tài xế mở cửa, bọn chúng lao lên. Thật kinh hoàng. Tôi đứng ở phía cửa sau, tôi ngã đè lên mọi người và thoát ra. Tôi đã tự cứu mình". Người này cho biết, cô đã trốn dưới gầm một chiếc xe khác cho tới khi tiếng súng dừng lại và bọn khủng bố bị bắn hạ.

Cuộc xung đột giữa Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas ở Dải Gaza đã châm ngòi cho làn sóng bạo lực gia tăng ở cả Bờ Tây do Israel chiếm đóng và lãnh thổ Israel. Các tay súng Palestine đã tấn công và sát hại người Israel ở cả Bờ Tây và Israel, trong khi bạo lực của những người định cư chống lại người Palestine cũng gia tăng.

Mặc dù đã xảy ra các vụ tấn công rải rác trong những tháng qua ở Israel, nhưng vụ xả súng hàng loạt gây chết người gần đây nhất là vào tháng 10/2024, khi 2 người Palestine từ Bờ Tây nổ súng vào một đại lộ lớn và một ga tàu điện ở Tel Aviv, khiến 7 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Hamas đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công này.