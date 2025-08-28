Theo đài CNN, Cảnh sát thành phố Minneapolis, bang Minnesota, Mỹ ngày 27/8 đã đưa ra thông báo về vụ xả súng tại một nhà thờ Công giáo địa phương.

"Vụ việc xảy ra vào hồi 8h30 sáng tại nhà thờ Công giáo Annunciation. Tay súng đã tiếp cận bên ngoài nhà thờ, sử dụng súng trường để bắn qua cửa sổ nhà thờ về phía những người đang đi lễ. Ngoài khẩu súng trường, nghi phạm cũng sử dụng thêm một khẩu súng hoa cải và một khẩu súng lục. Đối tượng này đã tự sát ở phía sau nhà thờ", Cảnh sát trưởng Minneapolis Brian O'Hara cho biết.

Tính đến hiện tại, đã có 2 trẻ em 8 và 10 tuổi thiệt mạng trong vụ xả súng, 14 trẻ em từ 6-15 tuổi khác bị thương. Bên cạnh đó, 3 giáo dân ngoài 80 tuổi cũng cần tới sự chăm sóc y tế. Có 7 nạn nhân bị thương nặng, nhưng các bác sĩ đánh giá rằng họ đều có khả năng sống sót", ông O'Hara nói thêm.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ xả súng ở thành phố Minneapolis, Mỹ. Ảnh: NYT

Báo cáo điều tra ban đầu tiết lộ, nghi phạm gây ra vụ xả súng là Robin Westman, 23 tuổi. Người này không có tiền án tiền sự và có mẹ từng làm việc tại nhà thờ Annunciation.

Trước khi gây án, nghi phạm đã đăng tải một số video có nội dung kích động lên mạng xã hội, bao gồm kêu gọi ám sát Tổng thống Mỹ Donald Trump. Hiện các nội dung này đã bị gỡ bỏ.

Tổng thống Trump đã được thông báo về vụ việc và đã gửi lời chia buồn tới gia đình của các nạn nhân. "FBI đã có mặt tại hiện trường. Nhà Trắng sẽ theo dõi chặt chẽ vụ việc này. Hãy cùng cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình của họ", ông Trump bày tỏ.

Cùng ngày, Giáo Hoàng Leo cũng gửi "lời chia buồn chân thành và sự gần gũi thiêng liêng đến tất cả những người bị ảnh hưởng bởi thảm kịch khủng khiếp này, đặc biệt là những gia đình đang đau buồn vì mất con".